Oficial: Maurizio Sarri, noul antrenor al echipei Chelsea

Italianul Maurizio Sarri a fost numit, sâmbătă, la conducerea tehnică a echipei Chelsea, grupare cu care a semnat un contract pe trei ani, scrie News.ro.



"Sunt foarte fericit să vin la Chelsea, în Premier League. Este o nouă perioadă captivantă din cariera mea", a declarat Sarri, pentru site-ul oficial al clubului Chelsea.



În vârstă de 59 de ani, Sarri a antrenat din vara anului 2015 şi până la finalul sezonului trecut echipa Napoli, cu care a reuşit să se claseze pe locul secund în ultimele două ediţii ale Serie A.

El a mai pregătit echipe ca Pescara, Avellino, Verona, Perugia şi Empoli.



Chelsea a anunţat, vineri, despărţirea de antrenorul italian Antonio Conte, care a câştigat titlul cu echipa londoneză în sezonul 2016/2017, dar în campionatul recent încheiat a ocupat doar locul 5, ratând calificarea în Liga Campionilor. Cupa Angliei câştigată la 19 mai, după 1-0, în finala disputată cu Manchester United, nu i-a salvat postul tehnicianului.



El ar urma să primească o sumă între 8 şi 10 milioane de euro drept compensaţie pentru rezilierea contractului său.



În vârstă de 48 de ani, Conte a mai antrenat echipele Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus Torino şi naţionala Italiei, înainte de a ajunge la Londra, în vara anului 2016.



