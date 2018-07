CM 2018: Gareth Southgate, mândru de jucătorii săi - Selecționerul Angliei laudă Croația: "A fost foarte puternică, a demonstrat mult caracter"

Selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, a declarat, miercuri, că resimte durerea înfrângerii Angliei în semifinalele CM, dar este mândru de jucătorii săi pentru ceea ce au arătat la această ediţie a Cupei Mondiale, anunță News.ro.







"Trebuie subliniată performanţa Croaţiei, care a fost foarte puternică, a demonstrat mult caracter. Au super-jucători, foarte experimentaţi şi le doresc ce e mai bine în continuare. Avem nevoie de un pic de timp pentru a face o analiză a ceea ce am făcut, pentru moment nu resimţim decât durererea înfrângerii. Dar am progresat, când vedem reacţia suporterilor faţă de cea de acum doi ani, vedem că avem ceva pozitv de reţinut. Sunt foarte mândru de ceea ce au făcut jucătorii, au rupt un anumit număr de bariere în ultimile săptămâni. Acum, vom dori să jucăm în sferturi, în semifinale pe termen lung, ne-am dovedit nouă înşine, ţării că era posibil. Dar nu suntem încă un produs finit, nu am reuşit să câştigăm împotriva tuturor celor mai buni", a declarat Southgate, potrivit lequipe.fr.





Reprezentativa Croaţiei a învins, miercuri, la Moscova, cu scorul de 2-1, după prelungiri, selecţionata Angliei, şi s-a calificat pentru prima oară în istoria sa în finala Cupei Mondiale.







Pentru Croaţia au marcat Perisic '68 şi Mandzukic '109, iar pentru Anglia a înscris Tripper '5.





În finală, naţionala Croaţiei va evolua contra Franţei, duminică, la Moscova. Anglia va evolua contra Belgiei, sâmbătă, în finala mică.