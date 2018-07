CM 2018: Croația vs Anglia (de la ora 21:00) / Trupa lui Zlatko Dalic nu se teme de nimeni și vrea să scrie istorie - Englezii așteaptă finala de 52 de ani

Croatia vs Anglia

Cea de-a două semifinală a Campionatului Mondial din Rusia le pune față în față pe Croația și Anglia, echipe ajunse pentru prima oară în această fază a competiției după 20, respectiv 28 de ani. Slecționerul Zlatko Dalic a avertizat că echipa sa nu se teme de nimeni și speră să reușească o calificare istorică în Rusia. De partea cealaltă, Anglia așteaptă de 52 de ani o nouă prezență în finala unui Campionat Mondial, după ce a ieșit învingătoare la ediția din 1966. Confruntarea de pe Luzhniki Stadium din Moscova va începe la ora 21:00 și va putea fi urmărită în direct pe TVR 1, TVR HD și LiveText pe HotNews.ro.

















Echipele probabile:





Croația: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic.





Absent: Sime Vrsaljko (accidentat)





Anglia: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young; Raheem Sterling, Harry Kane.





Partida va fi arbitrată de turcul Cuneyt Cakir. Acesta va fi ajutat de compatrioţii săi Bahattin Duran şi Tarik Ongun, în timp ce olandezul Bjorn Kuipers va fi rezervă.



Ce au spus cei doi selecţioneri:





"Suntem concentraţi pe Anglia, o echipă tânără, de foarte bună calitate, care s-a descurcat uşor cu Suedia, un adversar dificil. Ştim că şi Anglia ne analizează jocul. Îi respectăm, dar credem în forţele noastre şi nu ne temem de nimeni. Anglia are Premier League, un campionat mult mai puternic ca al nostru. Nu eram aşteptaţi să fim aici, dar merităm să fim aici'', a declarat Zlatko Dalic.





''Suntem o ţară mică şi pentru noi era importantă să urcăm pe scara mondială. Înainte de semifinala de la Mondialul 1998, puţini oameni cunoşteau Croaţia şi a fost bine pentru promovarea unei ţări noi independente. Tot ce se petrece în Croaţia, cu rezultatele noastre, este o nebunie. Oamenii sărbătoresc succesele noastre în stradă, ceea ce spune mult. Pentru noi e deja un succes că am ajuns aici. Ţări mari ca Argentina, Brazilia sunt deja în vacanţă. Dacă noi am fi avut banii Angliei, cine ştie câte am fi avut în mâna noastră (trofee - n.r.)'', a mai spus selecţionerul Croației.





"Noi am venit să ne bucurăm de fotbalul pe care-l jucăm. Am fost una din cele mai tinere echipe ale turneului, cea mai puţin experimentată, dar nu am fost niciodată cu adevărat siguri cât de departe poate ajunge această echipă. Dorinţa de victorie a acestor jucători este evidentă. A trebuit să trecem peste situaţii dificile în timpul meciurilor", a declarat Gareth Southgate.





"Noi am scris de mai multe ori istorie - am reuşit cea mai mare victorie la un turneu final pentru Anglia (6-1 cu Panama - n. r.), prima noastră victorie într-un meci eliminatoriu în ultimii zece ani, prima noastră victorie după mult timp într-un sfert de finală, şi sperăm să doborâm în continuare aceste bariere", a adăugat selecţionerul Angliei.





Croația vs Anglia, întâlniri directe:

Va fi a opta întâlnire directă dintre cele două formații. Anglia are patru victorii, Croația a câștigat de două ori, iar un meci s-a încheiat la egalitate. Cele două naționale s-au confruntat o singură dată la un tuneu major, în grupele de la Euro 2004. Anglia s-a impus atunci cu 4-2. Ultima victorie a croaților în fața Angliei datează din noiembrie 2007: 3-2 în preliminariile pentru Euro 2008. Anglia, condusă atunci de selecţionerul Steve McClaren, a ratat calificarea la turneul final european.

De știut despre cele două echipe:

Croația se află în semifinale la Campionatul Mondial după exact 20 de ani, obţinând bronzul la ediţia din 1998, găzduită de Franţa. Croația a ajuns în semfinale la CM 2018 după două partide decise la loviturile de departajare: în optimi cu Danemarca și în sferturi cu Rusia. Singura echipă care a mai câștigat două meciuri după loviturile de departajare la aceeași Cupă Mondială a fost Argentina în 1990 (împotriva Iugoslaviei și Italiei). Singura înfrângere a croaților în șase meciuri disputate în fazele eliminatorii la Cupa Mondială a fost împotriva Franței în semifinala din 1998 (scor 1-2). Înfrângerea suferită în semifinalele ediției din 1998 este singura în opt meciuri jucate de Croația la CM împotriva echipelor europene (5 victorii și două remize). Croații sunt neînvinși în ultimele nouă meciuri oficiale. Ultima înfrângere a avut loc în septembrie 2017, 0-1 cu Turcia. Formația lui Zlatko Dalic are opt marcatori diferiți la CM din Rusia. Anglia va bifa a treia semifinală la un Campionat Mondial. În 1966, când a câștigat trofeul, a învins-o în penultimul act pe Portugalia, scor 2-1. Ultima dată când Anglia s-a aflat în semifinale a fost în 1990, dar a pierdut la loviturile de departajare în fața Germaniei de Vest, scor 4-3 (a fost 1-1 după 120 de minute). Naționala "Three Lions" a pierdut ultimele trei semifinale disputate la turnee majore: 1-1 (5-6 după penaltiuri) cu Germania la Euro 1996, 1-1 (3-4 după penaltiuri) cu Germania de Vest la CM 1990 și 0-1 cu Iugoslavia la Euro 1968.

Anglia a pierdut un singur meci din ultimele șase disputate la Campionatul Mondial (3 victorii și două remize). Anglia nu a mai învins două naționale europene la aceeași Cupă Mondială din 1982, când s-a impus în fața Cehoslovaciei și a Franței. Englezii au pierdut doar două din ultimele lor 30 de meciuri oficiale (22 victorii și 6 remize), după ce au fost învinși în primele două meciuri de la CM 2014. Patru dintre golurile reușite de naționala Angliei la CM 2018 au venit după lovituri de la colț. Ultimele trei echipe care au înscris patru sau mai multe goluri în urma cornerelor la o Cupă Mondială au câștigat trofeul - Germania în 2014, Italia în 2006 și Franța în 1998. Harry Kane este cel mai bun marcator al Cupei Mondiale din Rusia, cu șase goluri. La ultimele nouă ediții ale CM, doar Ronaldo a reușit mai multe goluri (opt pentru Brazilia în 2002). Învingătoarea dintre Croația și Anglia se va duela în finala CM 2018 cu Franța. Naționala condusă de Didier Deschamps a învins-o în semifinale pe Belgia, scor 1-0.

Parcursul celor două naționale la CM 2018: