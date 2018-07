CM 2018: Paul Pogba a dedicat victoria Franței cu Belgia copiilor salvaţi din peştera din Thailanda

Internaţionalul francez Paul Pogba le-a dedicat victoria din semifinalele Cupei Mondale, scor 1-0 cu Belgia, copiilor salvaţi din peştera din Thailanda.

“Această victorie este pentru eroii zilei. Bravo, băieţi. Sunteţi foarte puternici”, a scris Pogba pe Twitter, ataşând un colaj cu chipurile copiilor salvaţi.

Toţi cei 12 copii şi antrenorul lor au fost salvaţi din peştera din nordul Thailandei în care erau captivi de peste două săptămâni. Copiii - cu vârste între 11 şi 16 ani - şi antrenorul lor de fotbal, în vârstă de 25 de ani, au fost daţi dispăruţi la 23 iunie, când nu s-au mai întors dintr-o excursie de după antrenament. Ei au intrat în peşteră şi au rămas blocaţi după ce o ploaie torenţială a blocat tunelurile de ieşire.



Franţa s-a calificat pentru a treia oară în finala Cupei Mondiale, după ce a învins, marţi, la Sankt Petersburg, cu scorul de 1-0 (0-0), reprezentativa Belgiei, în semifinalele competiţiei. Golul a fost marcat de Umititi '51. În finală, Franţa va întâlni învingătoarea din a doua semifinală, Anglia - Croaţia, care va avea loc, miercuri, de la ora 21.00, la Moscova.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong \uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFE #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy