Roberto Martinez după înfrângerea din semifinalele CM: "Trebuie să aduc un omagiu apărării franceze. Ne-a lipsit magia în faţa porţii"

​Selecţionerul Belgiei, Roberto Martinez, consideră că echipei sale "i-a lipsit magia în faţa porţii" în partida cu Franţa (0-1), din semifinala Cupei Mondiale de fotbal 2018, disputată marţi seara la Sankt Petersburg, scrie Agerpres.







"A fost un meci foarte strâns. În debutul reprizei a doua am avut un tempo mai bun, iar atunci a fost momentul în care am încasat golul, în urma unui corner. Diferenţa dintre victorie şi înfrângere se joacă în astfel de situaţii. Franţa a dorit să exploateze contrele cu viteza lui Mbappe şi Griezmann, însă am controlat bine acest aspect, iar ei nu au avut contraatacuri cu adevărat periculoase. Am avut posesia mingii şi trebuie să aduc un omagiu apărării franceze. Ne-a lipsit magia în faţa porţii, iar Lloris a avut intervenţii bune. Lucrurile ar fi stat diferit dacă aveam un pic de şansă în cele două suprafeţe, însă sunt foarte mândru de băieţii mei, au dat totul până în ultima secundă. Nu i-am văzut pe francezi să domine meciul, să fie mai puternici mental. Primul gol s-a dovedit fatal, diferenţa s-a făcut la un corner. Trebuie să acceptăm rezultatul, să felicităm Franţa şi să-i urăm succes în finală", a declarat tehnicianul spaniol.



"Dezamăgirea este enormă, pentru că aveam ambiţia să câştigăm turneul, nu doar să ajungem în semifinale. Franţa a fost în finala EURO, este obişnuită cu meciurile mari şi a gestionat bine acest aspect. Sunt foarte mândru de jucătorii mei. Am dorit să jucăm şapte meciuri, o vom face, iar acum trebuie să încheiem bine turneul", a adăugat selecţionerul Belgiei.



Franţa a învins la limită Belgia în prima semifinală a Cupei Mondiale 2018, graţie golului marcat de fundaşul Samuel Umtiti, în minutul 51. "Les Bleus", campioni mondiali în urmă cu două decenii, se vor lupta pentru trofeu cu câştigătoarea celei de-a doua semifinale, în care se vor înfrunta Anglia şi Croaţia, miercuri seara la Moscova. Belgia va disputa finala mică a Cupei Mondiale.