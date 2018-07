LiveText Franța vs Belgia 0-0 (Rep I)

28' Kevin De Bruyne centreaza in careu de pe partea stanga, dar Umtiti intervine inca o data si respinge mingea din fata lui Lukaku.







22' Belgia pune tot mai multa presiune. Urcat in careu la un corner, Alderweireld suteaza din intoarcere si il intinde serios pe Lloris. Portarul francez a avut un reflex excelent.







19' Hazard este principalul pericol pentru Franta pana acum. Jucatorul lui Chelsea castiga un duel cu Pavard in coltul din stanga al careului de 16 metri, suteaza puternic, iar mingea este deviata cu capul de Varane peste transversala.







18' Primul sut pe poarta le apartine francezilor. Matuidi trage de la marginea careului de 16 metri, dar sutul sau nu ii pune probleme lui Courtois, care retine mingea in doi timpi.







15' Ocazie pentru Belgia! Trupa lui Roberto Martinez are prima mare ocazie a semifinalei. Sutul cu stangul al lui Eden Hazard, la coltul lung, a trecut putin pe langa bara din stanga lui Lloris.







13' Contraatac rapid al francezilor, Mbappe este lansat excelent de Pogba spre poarta lui Courtois, dar sutul acestuia este mult prea puternic, iar mingea este retinuta de portarul belgian din fata jucatorului lui PSG.







6' Prima actiune periculoasa a belgienilor! Hazard avanseaza in flancul stang si trimite pe jos in careu. Umtiti intervine foarte bine si respinge in corner. Lukaku se afla liber in fata portii. Daca mingea ar fi ajuns la atacantul belgian, am fi asistat cu siguranta la deschiderea scorului.







1' Andres Cunha fluiera inceputul primei semifinale de la Campionatul Mondial din Rusia. Francezii au avut lovitura de start.







Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se afla alaturi de Gianni Infantino (presedintele FIFA) la tribuna oficiala. Nu lipsesc nici regele Belgiei, Philippe, si regina Mathilde.







Cele doua echipe au intrat pe teren. Un moment deosebit inainte de intonarea imnurilor: Didier Deschamps s-a imbratisat cu Thierry Henry, fostul sau coechipier in nationala Frantei si actualul secund al belgienilor.







Prima semifinală a Campionatului Mondial din Rusia se dispută de la ora 21:00, pe stadionul Krestovsky din Sankt Petersburg. Cu victorii pe linie la actuala ediție a CM, Belgia se duelează cu Franța (campioană mondială în 1998) pentru un loc în marea finală de la Moscova. Confruntarea poate fi urmărită în direct pe TVR 1, TVR HD și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:

FORMATIONS // #FRABEL #WorldCup pic.twitter.com/SVGLuwzJDr — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 10 iulie 2018 Franţa: 1. Hugo Lloris (căpitan) - 2. Benjamin Pavard, 4. Raphael Varane,5. Samuel Umtiti, 21. Lucas Hernandez - 6. Paul Pogba, 13. Ngolo Kante - 10. Kylian Mbappe, 7. Antoine Griezmann, 14. Blaise Matuidi - 9. Olivier Giroud. Selecţioner: Didier Deschamps.





Rezerve: 16. Steve Mandanda, 23. Alphonse Areola - 19. Djibril Sidibe, 3. Presnel Kimpembe, 17. Adil Rami, 22. Benjamin Mendy, 15. Steven Nzonzi, 8. Thomas Lemar, 12. Corentin Tolisso, 20. Florian Thauvin, 18. Nabil Fekir, 11. Ousmane Dembele.



Belgia: 1. Thibaut Courtois - 2. Toby Alderweireld, 4. Vincent Kompany, 5. Jan Vertonghen - 22. Nacer Chadli, 19. Moussa Dembele, 8. Marouane Fellaini, 6. Axel Witsel, 7. Kevin De Bruyne - 9. Romelu Lukaku, 10. Eden Hazard (căpitan). Selecţioner: Roberto Martinez.







Rezerve: 12. Simon Mignolet, 13. Koen Casteels - 23. Leander Dendoncker, 20. Dedryck Boyata, 3. Thomas Vermaelen, 17. Youri Thielemans, 11. Yannick Carrasco, 16. Thorgan Hazard, 14. Dries Mertens, 18. Adnan Januzaj, 21. Michy Batshuayi.



Arbitru: Andres Cunha; arbitri asistenţi: Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (toţi din Uruguay); Arbitru de rezervă: Cesar Ramos (Mexic); Arbitru asistent de rezervă: Marvin Torrentera (Mexic)







Arbitru video: Massimiliano Irrati (Italia); Arbitri asistenţi video: Roberto Diaz (Spania), Mauro Vigliano (Argentina), Paolo Valeri (Italia)







Franța vs Belgia, întâlniri directe:

Va fi meciul cu numărul 74 între cele două naționale. Belgia a înregistrat 30 de victorii, Franța s-a impus de 24 de ori, iar 19 partide s-au încheiat la egalitate. Franța a câștigat toate cele trei întâlniri anterioare la turneele majore, inclusiv două la Cupa Mondială. Francezii au câștigat cu 3-1 în prima rundă a Cupei Mondiale din 1938, pe care au găzduit-o, și cu 4-2 după prelungiri la ediția din 1986, obținând medaliile de bronz. Franța a învins-o pe Belgia și în faza grupelor Campionatului European din 1984, scor 5-0, Michel Platini reușind atunci un hat-trick. Belgia este neînvinsă în ultimele trei meciuri amicale cu Franța (o victorie, două remize), câștigând cel mai recent duel, în iunie 2015, scor 4-3.





De știut despre cele două echipe:

Deși s-au confruntat doar de două ori la Cupa Mondială, Franța și Belgia au fost două dintre protagonistele edițiilor timpurii ale turneului: împreună cu Brazilia și România, au fost singurele echipe care au participat la toate cele trei ediții dinaintea Războiului Mondial (1930, 1934 și 1938).

Franța se află pentru a șasea oară în semifinale la un Campionat Mondial. "Les Bleus" au fost învinși în primele trei (în 1958, 1982 și 1986), dar le-au câștigat pe ultimele două (1998 și 2006).

Exceptând meciurile decise la penaltiuri, Franța a pierdut doar una din 13 confruntări din fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial (10 victorii și două remize). Singura înfrângere a avut loc în sferturile ediției din 2014: 0-1 cu Germania.

Antoine Griezmann a marcat șapte goluri în ultimele șase meciuri disputate în fazele eliminatorii la Campionatul Mondial și Campionatul European.

Belgia a pierdut singura semifinală jucată la un Campionat Mondial, la ediția din 1986 (gazduită de Mexic): 0-2 cu Argentina, cea care avea să devină în acel an campioană mondială. Diego Maradona a marcat atunci ambele goluri ale sud-americanilor.

Belgienii sunt neînvinsi în ultimele 24 de meciuri (19 victorii și 5 remize), câștigând ultimele șapte dispute.

Echipa lui Roberto Martinez are cele mai multe goluri înscrise la CM 2018: 14. Belgia este prima națională care reușește atât de multe goluri înainte semifinale, după Brazilia în 2002 (Selecao a reușit 15 goluri înainte de penultimul act).

Belgia are nouă marcatori diferiți la competiția din Rusia. Singurele echipe care au avut mai mulți marcatori diferiți la o Cupă Mondială sunt Italia (2006) și Franța (1982), fiecare cu câte 10.

Romelu Lukaku a fost implicat direct în 20 de goluri la ultimele 13 meciuri ale sale pentru Belgia (17 goluri, 3 pase de gol).

Thierry Henry este antrenorul secund al Belgiei, iar acum are în față naționala alături de care a câștigat titlul mondial în 1998 și pe cel european în 2000. Henry a îmbrăcat tricoul reprezentativei Franței de 124 de ori și a marcat 51 de goluri.

Franța a câștigat trofeul în 1998 (3-0 cu Brazilia) și a mai ajuns în finală la ediția din 2006, când a fost învinsă de Italia după executarea loviturilor de departajare, scor 5-3 (a fost 1-1 după prelungiri).

Câștigătoarea dintre Franța și Belgia va juca în finală cu învingătoarea partidei Croația vs Anglia (va avea loc miercuri, de la ora 21:00).

Parcursul celor două naționale la CM 2018: