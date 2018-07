Stanislav Cercesov, mândru de jucătorii ruşi în ciuda eliminării de la CM: "Întreaga ţară s-a îndrăgostit de noi"

Selecţionerul Stanislav Cercesov a declarat că este foarte mândru de jucătorii săi în ciuda eliminării de la Cupa Mondială. El a precizat că jucătorii săi au câştigat dragostea şi respectul întregii ţări, transmite News.ro.





"Am fost criticaţi înainte de turneu, dar eu am crezut în noi. Nu putem forţa presa să ne iubească, dar oamenii ne iubesc. Prin munca noastră, i-am făcut pe oameni să fie alături de noi. Să se îndrăgostească de noi. Acum toată ţara ştie că echipa asta are calităţi", a declarat Cercesov.





Rusia nu câştigase niciun meci înainte de Cupa Mondială.





În optimi, Rusia a eliminat Spania, iar sâmbătă seară a fost învinsă de Croaţia, la loviturile de departajare.