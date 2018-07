LiveText Rusia vs Croația 1-1 (Rep I) / 40' Kramaric restabilește egalitatea

38' Strinic vede si el cartonasul galben.



35' Lovren primeste primul cartonas galben al acestei confruntari, dupa un fault asupra lui Dzyuba.



31' Gool Rusia! Denis Cheryshev combina cu Dzyuba la mijlocul terenului, avanseaza si suteaza de la aproximativ 25 de metri, direct in vinclu. Nicio sansa pentru Subasic. Rusia vs Croatia 1-0.



28' Perisic reia cu capul pe langa poarta o minge venita din centrarea lui Vrsaljko. Niciun sut pe poarta pana in acest moment.



20' Posesie prelungita pentru croati, dar nu reusesc sa puna in pericol poarta lui Akinfeev.



16' Kutepov il faulteaza pe Rebic la 20 metri de propria poarta, aproape de coltul din stanga al careului, iar Croatia beneficiaza de o lovitura libera periculoasa. Rakitic executa, dar o face dezamagitor. Sutul sau se duce mult peste poarta Rusiei.



11' Centrare pefecta a lui Vrsaljko pentru Mandzukic, aflat intr-o pozitie foarte buna, dar jucatorul lui Juventus rateaza complet executia.



6' Jocul se muta la cealalta poarta. Rebic suteaza din unghi, iar Akinfeev respinge in corner. In urma loviturii de la colt rezultate, acelasi Rebic a trimis cu capul peste poarta.



5' Impinsi de la spate de suporterii rusi, elevii lui Cherchesov au inceput foarte determinati partida. Inca o actiune care seamana panica in careul lui Subasic. Zobnin centreaza de pe partea dreapta, mingea este respinsa cu capul de un croat, ajunge doar pana la Dzyuba, dar Lovren intervine excelent si blocheaza.



2' Prima actiune periculoasa a Rusiei. Cheryshev patrunde in careu pe partea dreapta, dar sutul sau se opreste in blocajul lui Vrsaljko.



1' A inceput meciul de pe Fisht Stadium din Soci. Croatia a avut lovitura de start.



S-a facut si poza de grup. Brazilianul Sandro Ricci urmeaza sa fluiere inceputul ultimei partide din sferturile de finala ale CM 2018.



Jucatorii au intrat pe teren. Se intoneaza imnurile.



Ultima semifinalistă de la Campionatul Mondial se va decide la Soci, acolo unde Rusia primește replica naționalei Croației, una dintre cele mai apreciate la actuala ediție a turneului final. Partida este programată de la ora 21:00 și va fi transmisă în direct pe TVR 1, TVR HD și LiveText pe HotNews.ro.

Rusia și Croația s-au mai duelat în preliminariile pentru Euro 2008, ambele partide disputate încheindu-se cu scorul de 0-0. Ultima întâlnire a fost într-un amical, în 2015, Croația câștigând cu 3-1.



Echipele de start:

Rusia: 1. Igor Akinfeev (căpitan) - 2. Mario Fernandes, 3. Ilia Kutepov, 4. Serghei Ignaşevici, 13. Fedor Kudriaşov - 11. Roman Zobnin, 7. Daler Kuziaev - 19. Aleksandr Samedov, 17. Aleksandr Golovin, 6. Denis Cerîşev - 22. Artem Dziuba. Selecţioner: Stanislav Cercesov.

Rezerve: 12. Andrei Lunev, 20. Vladimir Gabulov - 18. Iuri Jirkov, 14. Vladimir Granat, 5. Andrei Semenov, 8. Iuri Gazinski, 21. Aleksandr Erohin, 16. Anton Miranciuk, 15. Alexei Miranciuk, 9. Alan Dzagoev, 10. Fedor Smolov



Croaţia: 23. Danijel Subasic - 2. Sime Vrsaljko, 6. Dejan Lovren, 21. Domagoj Vida, 3. Ivan Strinic - 7. Ivan Rakitic, 10. Luka Modric (căpitan) - 18. Ante Rebic, 9. Andrej Kramaric, 4. Ivan Perisic - 17. Mario Mandzukic. Selecţioner: Zlatko Dalic.



Rezerve: 1. Dominik Livakovic, 12. Lovre Kalinic - 13. Tin Jedvaj, 5. Vedran Corluka, 15. Duje Caleta-Car, 22. Josip Pivaric, 19. Milan Badelj, 14. Filip Bradaric, 8. Mateo Kovacic, 11. Marcelo Brozovic, 20. Marko Pjaca.



Arbitru: Sandro Ricci; arbitri asistenţi: Emerson De Carvalho, Marcelo Van Gasse (toţi din Brazilia); Arbitru de rezervă: Janny Sikazwe (Zambia); Arbitru asistent de rezervă: Jerson Dos Santos (Angola).

Arbitru video: Massimiliano Irrati (Italia); Arbitri asistenţi video: Roberto Diaz (Spania), Wilton Sampaio (Brazilia), Paolo Valeri (Italia).



