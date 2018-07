LiveText Brazilia vs Belgia (de la ora 21:00) / Echipele de start

Prima zi a sferturilor de finală din cadrul Campionatului Mondial din Rusia se încheie cu duelul de foc dintre reprezentativele Braziliei și Belgiei. Cvintupla campioană mondială va da piept cu echipa pregătită de Roberto Martinez, pe Kazan Arena, de la ora 21:00. Partida poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.

Echipele de start:

Brazilia: 1. Alisson Becker - 22. Fagner, 2. Thiago Silva, 3. Miranda (căpitan), 12. Marcelo - 15. Paulinho, 17. Fernandinho - 19. Willian, 11. Philippe Coutinho, 10. Neymar - 9. Gabriel Jesus. Selecţioner: Tite.



Rezerve: 16. Cassio Ramos, 23. Ederson - 4. Pedro Geromel, 13. Marquinhos, 6. Filipe Luis, 18. Fred, 8. Renato Augusto, 7. Douglas Costa, 21. Taison, 20. Roberto Firmino.



Belgia: 1. Thibaut Courtois - 2. Toby Alderweireld, 4. Vincent Kompany, 5. Jan Vertonghen - 15. Thomas Meunier, 8. Marouane Fellaini, 6. Axel Witsel, 22. Nacer Chadli - 7. Kevin De Bruyne, 9. Romelu Lukaku, 10. Eden Hazard (căpitan). Selecţioner: Roberto Martinez.



Rezerve: 12. Simon Mignolet, 13. Koen Casteels - 23. Leander Dendoncker, 20. Dedryck Boyata, 3. Thomas Vermaelen, 11. Yannick Carrasco, 17. Youri Thielemans, 19. Moussa Dembele, 16. Thorgan Hazard, 14. Dries Mertens, 18. Adnan Januzaj, 21. Michy Batshuayi.



