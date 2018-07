Statistică amuzantă la CM 2018: Neymar a rămas căzut pe gazon 14 minute în cele patru meciuri disputate

Atacantul brazilian Neymar a stat căzut pe gazon 14 minute (13 minute şi 50 de secunde exact), în patru meciuri disputate la Cupa Mondială, potrivit postului de televiziune elveţian RTS Sport, citat de News.ro.



Cel mai mult, el a fost la pământ, susţinând că a fost accidentat, cinci minute şi 29 de secunde, în partida cu Mexic, din optimile competiţiei.



Neymar este jucătorul cel mai faultat la această Cupă Mondială - de 23 de ori, în patru partide, dar are tendinţa de a exagera loviturile primite.

Selecţionerul Mexicului, Juan Carlos Osorio, l-a criticat pe Neymar, despre care a spus că simulează accidentări mult prea des.



"Este o ruşine pentru fotbal că se pierde atât de mult timp pentru un singur jucător. Fotbaliştii mei au fost obosiţi după aceste opriri frecvente. O oprire de genul ăsta a durat patru minute. Nu mi se pare un bun exemplu pentru copiii care se uită la fotbal", a declarat Osorio.



El a mai spus că a fost un arbitraj care a favorizat Brazilia şi a "protejat jucătorii care au căutat să fie faultaţi".



Reprezentativa Braziliei s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale, după ce a învins Mexic, scor 2-0, luni, la Samara. Neymar a marcat în minutul 51, iar Firmino în minutul 89.



Neymar has spent an estimated 14 minutes of this World Cup on the floor. #BRA #WorldCup pic.twitter.com/GizrvUUxuu