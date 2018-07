FOTO VIDEO Devastați de durere după eșecul cu Belgia, fanii japonezi au impresionat prin comportamentul lor: au rămas să strângă gunoiul din tribune

​Japonia a părăsit Campionatul Mondial din Rusia în optimi după un meci dramatic cu Belgia (scor 3-2), deși conducea cu 2-0 în minutul 68. Înfrângerea dureroasă a naționalei nu i-a împiedicat pe suporterii niponi să aibă un comportament admirabil la sfârşitul meciului de pe Rostov Arena. După fluierul de final, ei au rămas şi au curățat de gunoaie sectorul de stadion pe care l-au ocupat.

Oricât de neobișnuit ar părea pentru unii gestul japonezilor, nu este pentru prima dată când rămân după meci să strângă gunoaiele. Niponii au afișat același comportament și după meciurile din faza grupelor a competiției din Rusia, dar și la Campionatul Mondial din Brazilia (2014).

Japanese fans after their heartbreaking loss to Belgium at the #worldcup , the team cleaned the lockers and the fans cleaned their seats. #japanvsbelgium #BELvJPN , classy culture that we can all learn from and use as reference. pic.twitter.com/5vWcLLZy5Q