Selecționerul Japoniei după ratarea dramatică a calificării în sferturile CM: "Sunt devastat, nu mă aşteptam că adversarii noştri să întoarcă rezultatul"

"Sunt foarte dezamăgit, devastat de acest rezultat. Am pierdut, însă puteam câştiga. Nu mă aşteptam ca adversarii noştri să întoarcă rezultatul. Nu cred că jucătorilor li se poate reproşa ceva, probabil că tactica mea sau deciziile mele de antrenor au fost de vină", a declarat Nishino după joc, potrivit Agerpres.





"Jucătorii mei au fost foarte buni, mai buni decât în meciurile precedente. Au avut încredere în ei, iar astăzi au reuşit o performanţă frumoasă. Am jucat bine, însă victoria este cea care contează. Atunci când aveam un avantaj de două goluri nu am făcut schimbări pentru că doream să marcăm încă un gol şi am avut ocazia, am controlat meciul. Am jucat bine, dar în final victoria este cea care contează", a adăugat selecţionerul nipon.





Japonia a condus cu 2-0 în faţa Belgiei, prin golurile lui Genki Haraguchi (48') şi Takashi Inui (52'), însă echipa pregătită de Roberto Martinez a reușit să întoarcă soarta meciului. Jan Vertonghen (69'), Marouane Fellaini (74') au restabilit egalitatea, iar Nacer Chadli (90+4') a adus victoria în ultimele secunde ale partidei.





În sferturi, Belgia va întâlni naționala Braziliei. Partida va avea loc pe 6 iulie, de la ora 21:00, la Kazan.





S-ar putea să te intereseze și:





VIDEO FOTOGALERIE CM 2018: Belgia vs Japonia 3-2 / Belgia, în sferturi după ce a fost condusă cu 2-0; Chadli a înscris golul victoriei în ultimele secunde