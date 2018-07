​CM 2018: Suedia vs Elveția și Columbia vs Anglia, ultimele meciuri din optimi

Programul meciurilor de marți:





Suedia vs Elveția (de la ora 17:00), Saint Petersburg Stadium



Suedia: Robin Olsen; Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Gustav Svensson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg, Ola Toivonen



Elveția: Yann Sommer; Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Valon Behrami, Granit Xhaka; Xherdan Shaqiri, Blerim Dzemaili, Steven Zuber; Josip Drmic



Columbia vs Anglia (de la ora 21:00), Spartak Stadium





Echipele probabile:





Columbia: David Ospina; Santiago Arias, Davinson Sanchez, Yerry Mînă, Johan Mojica; Carlos Sanchez, Mateus Uribe; Juan Cuadrado, Juan Quintero, Luis Muriel; Falcao





Anglia: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young; Raheem Sterling, Harry Kane









Se vor juca în sferturi:



Franța vs Uruguay

Rusia vs Croația

Brazilia vs Belgia