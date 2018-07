LiveText Belgia vs Japonia 0-2 (Rep II) / Doua goluri in patru minute pentru japonezi

Belgia vs Japonia

62' Ocazie pentru Belgia! Meunier centreaza perfect in fata portii, Lukaku se inalta si loveste mingea cu capul, dar rateaza tinta.







52' Gool Japonia! Kagawa paseaza scurt pentru Inui, iar mijlocasul marcheaza cu un sut superb din afara careului. Plonjonul lui Courtois a fost inutil. Meciul se transforma intr-un cosmar pentru belgieni. Belgia -Japonia 0-2.







49' Belgienii dau replica imediat, nu au timp de pierdut! Mertens il serveste perfect pe Eden Hazard, iar jucatorul lui Chelsea ia la tinta bara din stanga lui Kawashima.







48' Gool Japonia! Haraguchi deschide scorul cu un sut la coltul lung, dupa o gafa in aparare a lui Vertonghen. Belgia - Japonia 0-1.







46' S-a reluat meciul. Nicio schimbare in cele doua echipe.







S-a incheiat prima repriza. Belgia - Japonia 0-0.







45' Prima repriza este prelungita cu un minut





44' Courtois le da emotii belgienilor! Nagatomo trage din unghi, mingea e deviata de Osako, iar Courtois e aproape sa comita o gafa de proportii. Scapa mingea printre degete, dar se redreseaza la timp si o prinde inainte sa ajunga in poarta. Osaka a fost luat si el prin surprindere si nu a mai reactionat in niciun fel.







40' Primul cartonas galben al meciului il vede Shibasak, pentru un fault asupra lui Eden Hazard.





31' Contraatac al Japoniei! Kagawa intra in careu si scoate in lateral pentru Nagatomo. Fundasul stanga centreaza, iar Osaka reia cu capul de langa Vertonghen. Mingea ajunge in bratele lui Courtois.







28' Kompany reia cu capul o centrare care parea pierduta, dar mingea se duce paralele cu linia portii. Este asediu la poarta lui Kawashima, dar tabela ramane inca neschimbata.







26' Ocazie mare pentru Belgia! Mertens trimite o centrare perfecta in fata portii. Lukaku il depaseste usor pe Yoshida, dar se incurca in preluare si nu reuseste sa trimita mingea in plasa. Japonezii reusesc sa indeparteze pericolul.







17' Aflat cu spatele la poarta, Lukaku primeste o pasa in careu, incearca sa suteze printre doi adversari, dar mingea este deviata in corner.







15' Hazard scoate in centru pentru Witsel, insa sutul acestuia este deviat si se duce peste poarta japonezilor.







8' Carrasco ajunge intr-o pozitie buna pentru sut, centrala, dar intarzie executia si japonezii inchid foarte bine spatiile. Faza se stinge, nicio emotie pentru portarul Kawashima.







1' Niponii recupereaza repede, ajung in preajma careului belgienilor si Kagawa trimite primul sut spre poarta. Mingea nu a trecut departe de bara portii aparate de Courtois.







1' A inceput confruntarea de pe Rostov Arena. Belgia a avut lovitura de start.









Jucatorii au patruns pe teren. Se intoneaza imnurile celor doua tari. Japonia nu a trecut niciodata de optimi la Campionatul Mondial, aflandu-se pentru a treia oara in aceasta faza.







Cu victorii pe linie în faza grupelor, Belgia va încerca să obțină astăzi calificarea în sferturile Campionatului Mondial din Rusia. Adversara "diavolilor roșii" este Japonia, echipă ajunsă în optimi grație punctajului din clasamentul Fair Play. Partida se va disputa de la ora 21:00, pe Rostov Arena, putând fi urmărită in direct pe TVR 1, TVR HD și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:



Belgia: Thibaut Courtois - Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld - Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Thomas Meunier - Dries Mertens, Eden Hazard - Romelu Lukaku. Selecționer: R. Martinez



Japonia: Eiji Kawashima - Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo - Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki - Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui - Yuya Osako. Selecționer: A. Nishino.





Arbitru: Malang Diedhiou (Senegal)



Rezultatele înregistrate de cele două echipe în faza grupelor:





Belgia - Panama 3-0

Belgia - Tunisia 5-2

Belgia - Anglia 1-0



Japonia - Columbia 2-1

Japonia - Senegal 2-2

Japonia - Polonia 0-1