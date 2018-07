VIDEO FOTOGALERIE CM 2018: Brazilia vs Mexic 2-0 / Calificare în sferturi pentru Selecao - Neymar, de neoprit: gol și pasă de gol

Neymar, omul meciului Brazilia vs Mexic

Brazilia a trecut fără prea mari emoții testul din optimile Campionatului Mondial, 2-0 cu Mexic. Trupa lui Osorio a început curajos partida de la Samara, însă sud-americanii au echilibrat rapid jocul. Ambele formații au avut ocazii în prima repriză, dar tabela a rămas neschimbată. După pauză, mexicanii au fost depășiți la toate capitolele, iar Neymar a deschis scorul la numai 6 minute de la reluarea jocului și tot el a contribuit decisiv și la al doilea gol, reușit de Firmino (88').



Atacantul Neymar a fost desemnat jucătorul meciului Brazilia vs Mexic.



În sferturile CM 2018, Brazilia se va duela cu învingătoarea dintre Belgia și Japonia. Partida va avea loc pe 6 iulie, de la ora 21:00, la Kazan.











Desfășurarea livetext a partidei Brazilia vs Mexic:







Final de meci. Brazilia - Mexic 2-0. Brazilia se califica in sferturile Campionatului Mondial, acolo unde va intalni invingatoarea partidei dintre Belgia si Japonia.







90+2' Guardado este avertizat cu un cartonas galben pentru proteste.







90+1' Ultima schimbare la brazilieni: iese Willian, intra Marquinhos.







90' Partida este prelungita cu sase minute.







88' Gool Brazilia! Neymar este lansat perfect in flancul stang si trimite cu exteriorul la coltul lung. Ochoa reuseste sa respinga, dar doar pana la Firmino, care impinge mingea in plasa din doar cativa metri. Brazilia vs Mexic 2-0.







86' Schimbare in echipa Braziliei: intra Firmino, iese Coutinho.







80' Prima schimbare efectuata de Tite: iese Paulinho, intra Fernandinho







77' Carlos Salcedo este avertizat cu un cartonas gaben.







68' Sutul lui Neymar de la 18 metri este deviat de un adversar si trece putin pe langa poarta lui Ochoa.







63' Ocazie Brazilia! Willian il intinde serios pe Ochoa cu un sut din afara careului. Portarul mexican a respins cu varfurile degetelor, iar migea s-a dus peste poarta.





61' Ocazie Mexic!Alisson scoate de sub bara un sut al lui Vela din afara careului de 16 metri.







60' Ultima schimbare in echipa Mexicului: iese Chicharito, intra Jimenez.





59' Casemiro opreste un atac al mexicanilor si vede cartonasul galben. Nu va juca in sferturi daca Brazilia se va califica.







59' Ochoa are un reflex de senzatie la un sut din doar cativa metri al lui Paulinho.





55' Schimbare la mexicani: iese Alvarez, intra Jonathan do Santos.







55' Hector Herrera vede cartonasul galben pentru un fault asupra lui Willian. Daca Mexicul va ajunge in sferturi, Herrera va fi suspendat.







51' Gool Brazilia! Neymar ii paseaza cu calcaiul lui Willian, acesta patrunde in careu si ii retrimite lui Neymar, care nu face decat sa impinga mingea in plasa. Brazilia vs Mexic 1-0.





48' Prima sansa mare de gol al Braziliei in repriza a doua! Coutinho isi pune mingea pe dreptul, trage, dar Ochoa intervine salvator si pastreaza tabela neschimbata.







46' S-a reluat meciul de la Samara. Osorio face prima schimbare dupa pauza: a iesit Rafa Marquez, a intrat Layun.







Fluier de final al primei reprize. Brazilia - Mexic 0-0.







43' Filipe Luis il faulteaza dur pe Carlos Vela si este primul jucator al Braziliei avertizat cu cartonas galben in aceasta partida.







39' Acelasi Neymar executa lovitura libera, dar mingea trimisa de el nu prinde spatiul portii.







38' Alvarez incaseaza primul cartonas galben al partidei pentru un fault asupra lui Neymar. Arbitrul dicteaza lovitura libera pentru Brazilia, de la peste 20 de metri de poarta lui Ochoa.







33' Dubla ocazie pentru Brazilia! Gabriel Jesus se descurca foarte bine in careul mexicanilor, suteaza spre poarta lui Ochoa, insa portarul nord-americanilor respinge. Mingea ajunge la Coutinho, dar Ochoa este din nou la post.







30' Alvarez are o interventie excelenta in fata lui Neymar, in propriul careu. Lucrurile s-ar fi putut complica pentru trupa lui Osorio.







27' Neymar scoate foarte bine la marginea careului pentru Coutinho, dar sutul acestuia se duce mult peste poarta mexicanilor.







25' Neymar patrunde in careul mexicanilor dupa doua driblinguri, intra in unghi, dar se incapataneaza sa traga la poarta. Ochoa se intinde si respinge. Ocazie mare irosita de jucatorul lui PSG.







20' Herrera pune la pamant un adversar la marginea careului, dar intarzie executia. Ies in intampinare alti doi brazilieni si nu se mai alege nimic de sutul jucatorului de la FC Porto.







15' Lozano il dribleaza pe Filipe Luis si intra in careu, incearca sa-i paseze lui Chicharito, dar mingea trimisa de el este mult prea puternica. Atacantul brazilian nu mai poate ajunge, iar mingea se scurge pe langa poarta.







5' Neymar trimite un sut din afara careului, Ochoa respinge cu ceva emotii. Mingea a avut un efect ciudat.







2' Mexicanii pun in pericol poarta Braziliei inca din primele minute. Becker respinge gresit o centrare a lui Guardado, mingea ajunge la Lozano, aflat in pozitie foarte buna, dar lovitura de cap a acestuia e blocata in ultimul moment.







1' A inceput meciul de pe Cosmos Arena. Mexicul a avut lovitura de start.







Echipele au intrat pe teren. Se intoneaza imnurile celor doua tari. Ca de fiecare data, fanii brazilieni au continuat sa cante chiar si dupa ce muzica s-a oprit.







​Brazilia și Mexic se înfruntă astăzi pentru un loc în sferturile Campionatului Mondial din Rusia, de la ora 17:00. Cele două formații s-au mai întâlnit în trecut la patru ediții ale CM, iar bilanțul le este favorabil brazilienilor: trei victorii și o remiză. Partida va avea loc la Samara și va putea fi urmărită în direct pe TVR 1 și TVR HD și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:

Brazilia: 1. Alisson Becker - 22. Fagner, 2. Thiago Silva, 3. Miranda, 6. Filipe Luis - 15. Paulinho, 5. Casemiro, 11. Philippe Coutinho - 19. Willian, 9. Gabriel Jesus, 10. Neymar. Selecţioner: Tite.



Rezerve: 16. Cassio Ramos, 23. Ederson - 4. Pedro Geromel, 12. Marcelo, 13. Marquinhos, 18. Fred, 17. Fernandinho, 8. Renato Augusto, 14. Danilo, 20. Roberto Firmino, 21. Taison.



Mexic: 13. Guillermo Ochoa - 21. Edson Alvarez, 2. Hugo Ayala, 3. Carlos Salcedo, 23. Jesus Gallardo - 16. Hector Herrera, 4. Rafa Marquez, 18. Andres Guardado - 11. Carlos Vela, 14. Javier Hernandez, 22. Hirving Lozano. Selecţioner: Juan Carlos Osorio.



Rezerve: 1. Jose Corona, 12. Alfredo Talavera - 5. Diego Reyes, 8. Marco Fabian, 6. Jonathan Dos Santos, 7. Miguel Layun, 20. Javier Aquino, 10. Giovani Dos Santos, 17. Jesus Corona, 9. Raul Jimenez, 19. Oribe Peralta.





Suspendat: Hector Moreno.







Arbitru: Gianluca Rocchi; arbitri asistenți: Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (toți din Italia). Al patrulea oficial: Antonio Mateu (Spania).





Arbitru video: Massimiliano Irrati (Iatlia); arbitri asistenți video: Carlos Astroza (Chile), Pawel Gil (Polonia), Daniele Orsato (Italia).







Naționala Braziliei se află în într-o formă excelentă și e considerată mare favorită la câștigarea trofeului. Selecao este neînvinsă de mai bine de un an, ultima dată când a cunoscut gustul înfrângerii fiind pe 9 iunie 2017, într-un amical cu Argentina (scor 0-1). De atunci, brazilienii au înregistrat 14 victorii și patru rezultate de egalitate.





Brazilia a câștigat de cinci ori Campionatul Mondial, la edițiile din 1958, 1962, 1970, 1994 și 2002. De partea cealaltă, Mexicul a reușit cea mai bună performanță la ediția din 1986 a turneului final, când a ajuns până în sferturi.







Mexicanii sunt pentru a șaptea oară consecutiv în optimile de finală la Campionatul Mondial și speră să rupă blestemul și să obțină calificarea în sferturi. În 2014 erau învinși de Olanda, în 2010 și 2006 erau eliminați de Argentina, în 2002 au pierdut cu SUA, în 1998 cedau în fața Germaniei, iar în 1994 au fost învinși de Bulgaria la penalty-uri.





Rezultatele înregistrate de cele două echipe în faza grupelor:





Brazilia - Elveția 1-1

Brazilia - Costa Rica 2-0

Brazilia - Serbia 2-0



Mexic - Germania 1-0

Mexic - Coreea de Sud 2-1

Mexic - Suedia 0-3



Brazilia vs Mexic, întâlniri directe la Campionatul Mondial:





CM 1950: Brazilia - Mexic 4-0 (grupe)

CM 1954: Brazilia - Mexic 5-0 (grupe)

CM 1962: Brazilia - Mexic 2-0 (grupe)

CM 2014: Brazilia - Mexic 0-0 (grupe)





FOTOGALERIE Brazilia vs Mexic





Sursa foto: fifa.com / getty