Spaniolul Koke şi-a cerut iertare pentru penaltiul ratat: "Era responsabilitatea mea. Aveam multe speranţe la acest Mondial"

Mijlocaşul Koke, unul dintre cei doi jucători spanioli, alături de Aspas, care nu au reuşit să înscrie la loviturile de departajare în meciul cu Rusia (3-4), care a adus calificarea ţării gazdă în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, şi-a cerut iertare pentru ratare, scrie Agerpres.







Rusia a reuşit astfel cel mai bun rezultat al său la Cupa Mondială după destrămarea Uniunii Sovietice, urmând să joace în sferturi cu Croaţia.









"La penalty-uri, hazardul a făcut alegerile sale. Antrenorul m-a întrebat dacă vreau să execut lovitura şi am răspuns că da. Era responsabilitatea mea şi îmi cer iertare că am ratat. Viaţa continuă, trebuie să mergem mai departe. Aveam multe speranţe la acest Mondial după tot ce am făcut. Am rămas doi ani neînvinşi, incluzând meciul de astăzi în care am pierdut. Meciul a fost injust", a precizat Koke."Este de înţeles supărarea fanilor noştri, pentru că aşteptau mai mult de la Spania. Suntem trişti pentru ce s-a întâmplat, dar ştiu că toţi cei care au jucat s-au bătut pentru ţara lor şi au dat totul pe teren", a mai spus Koke.Selecţionata Rusiei a învins surprinzător reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, 1-1 (1-1, 1-1), după prelungiri, duminică, pe Stadionul Lujniki din Moscova, în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2018 şi s-a calificat în sferturi.''La Roja'' a deschis scorul prin autogolul lui Serghei Ignaşevici (12), Rusia a egalat prin Artem Dziuba (41 - penalty), după un henţ stupid comis în careu de Pique, iar la loviturile de departajare ''Sbornaia'' s-a impus prin transformările lui Fedor Smolov, Serghei Ignaşevici, Aleksandr Golovin şi Denis Cerîşev, respectiv Andres Iniesta, Gerard Pique şi Sergio Ramos, portarul Akinfeev apărând şuturile lui Koke şi Aspas.