​LIVEText Spania vs Rusia 1-0 (Rep I) / 12' Ignashevich trimite mingea în propria poartă

33' Rusii fac valuri in tribune, dar favoritii din teren intarzie sa ofere la randul lor spectacol. Niciun sut pe poarta al rusilor dupa 30 de minute de joc.







20' Spania dicteaza in continuare ritmul jocului. Elevii lui Cercesov nu reusesc sa puna in pericol poarta lui De Gea.







Info: La 38 de ani si 352 de zile, Ignashevich este cel mai batran jucator care inscrie un autogol la Cupa Mondiala, depasindu-l pe Noel Valladares (37 de ani si 43 de zile) din Honduras (a marcat in propria poarta intr-o partida cu Franta, scor 0-3, la 15 iunie 2014).







12' Autogol Rusia! Ignashevich si-a trimis mingea in propria poarta, dupa o faza fixa a ibericilor. Zhirkov l-a faultat dur pe Nacho in flancul drept, iar arbitrul olandez a dictat lovitura libera pentru Spania. Asensio a centrat perfect in careu pentru Sergio Ramos, dar Ignashevich a deviat decisiv in propria poarta, aflandu-se in cadere dupa un duel cu fundasul lui Real Madrid. Spania - Rusia 1-0.







10' Nicio ocazie pana in acest moment. Spania este echipa care controleaza jocul, insa rusii inchid foarte bine culoarele spre poarta lui Akinfeev. Rusii nu risca in acest inceput de meci, se multumesc sa se apere disciplinat. Posesie de 74% pentru iberici.







1' A inceput meciul. Spania a avut lovitura de start.







Jucatorii au iesit pe teren. Se intoneaza imnurile celor doua tari. Atmosfera de pe arena Luzhniki este una impresionanta, peste 70.000 de mii de rusi se afla in tribune.







Stadionul Luzhniki din Moscova va găzdui a treia confruntare din optimile CM 2018, protagoniste fiind Spania și Rusia. Furia Roja este pregătită să meargă până în ultimul act al competiției din Rusia, în timp ce gazdele speră că alături de fanii săi vor reuși surpriza și vor trimite acasă campioana mondială din 2010. Partida va începe la ora 17:00 și va fi transmisă în direct pe TVR 1 și TVR HD și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:





Spania: De Gea - Nacho, Pique, Ramos, Alba - Koke, Busquets - David Silva, Isco, Asensio - Diego Costa. Antrenor: Fernando Hierro.





Rezerve: Kepa, Reina - Carvajal, Iniesta, Saul, Rodrigo, Thiago, Lucas, Odriozola, Azpilicueta, Monreal, Aspas.



Rusia: Akinfeev - Fernandes, Kudryashov, Kutepov, Ignasevich, Zhirkov - Samedov, Kuzyaev, Golovin, Zobnin - Dzyuba. Antrenor: Stanislav Cercesov.





Rezerve: Lunev, Gabulov - Cheryshev, Gazinskii, Dzagoev, Smolov, Granat, Al. Miranchuk, An. Miranchuk, Erokhin.





Suspendat: Smolnikov.





Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).





Rezultatele înregistrate de cele două echipe în faza grupelor: