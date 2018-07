VIDEO FOTOGALERIE CM 2018: Spania vs Rusia 1-1 (3-4 d.l.d.) / Fotbalul chinuit și loteria penaltiurilor - "Furia Roja", eliminată în optimi

Spania și Rusia au oferit unul dintre cele mai plictisitoare meciuri de la actuala ediție a Campionatului Mondial și care, probabil, ar fi durat și mai mult dacă n-ar fi existat loviturile de la 11 metri. După 120 de minute de joc în care ambele echipe au dat impresia că scopul lor era să ajungă la penaltiuri, scorul a fost 1-1. Rușii au fost cei norocoși la loteria penaltiurilor, impunându-se cu 4-3: Akinfeev a intervenit salvator la execuțiile lui Koke și Aspas, a declanșat nebunia pe stadionul din Moscova și a trimis-o acasă pe Spania (campioană mondială în 2010), văzută înaintea turneului din Rusia una din principalele favorite la câștigarea trofeului.



În sferturi, Rusia va întâlni învingătoarea dintre Croația și Danemarca.

Portarul Igor Akinfeev a fost declarat jucătorul meciului de la Moscova.

Ce au spus antrenorii celor două naționale:







"Durerea este mare. Am venit ca să reuşim ceva important, nu ne aşteptam la asta. Îmi pare rău pentru jucători, şi-au lăsat sufletul pe teren. Le-am spus că a fost o plăcere să îi antrenez, le mulţumesc pentru professionalism. Eu sunt selecţionerul şi sunt principalul responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat. Acesta nu este momentul să vorbim despre viitorul meu, este cel mai puţin important. Ceea ce contează acum este să împărtăşim această durere cu fanii, cu ai noştri şi cu băieţii" - Fernando Hierro, selecţionerul Spaniei, conform News.ro.







"Emoţiile sunt simple: mă gândesc doar la următorul meci. Asta este situaţia" - Stanislav Cherchesov, selecţionerul Rusiei.





"Este un turneu fantastic pentru noi. Nu doar fanii noştri, ci şi fanii altor echipe au simţit această atmosferă şi au înţeles că ruşii ştiu cu adevărat să joace fotbal", a afirmat Igor Akinfeev, potrivit L’Equipe.







Desfășurarea livetext a meciului Spania vs Rusia:







Evoluția scorului la penaltiuri:







3-4 Akinfeev apara si penaltiul lui Aspas! Rusia produce surpriza si merge in sferturile Campionatului Mondial. Spania pleaca acasa inca din optimi!







3-4 Cheryshev inscrie. Rusia e la un pas de calificarea in sferturi







3-3 Sergio Ramos marcheaza. Spania respira din nou







2-3 Golovin transforma de la 11 metri si ii aduce pe rusi in avantaj







2-2 Akinfeev apara sutul slab trimis de Koke







2-2 Ignashevich inscrie si restabileste egalitatea







2-1 Gol Pique! Mingea trimisa de fundasul Barcelonei s-a dus in bara, apoi a intrat in plasa





1-1 Smolov il invinge pe De Gea. Portarul spaniol a ghicit coltul, dar nu a putut sa evite golul







1-0 Spaniolii executa primii de la punctul cu var. Iniesta inscrie fara emotii







Bjorn Kuipers fluiera finalul celor 120 de minute. Spania - Rusia 1-1. Invingatoarea se va decide la penaltiuri.







120' Rodrigo suteaza din intoarcere de la marginea careului de 16 metri, Akinfeev retine in siguranta.







120' Un minut de prelungiri.







A inceput ploaia la Moscova. Plange si cerul pentru chinul celor doua echipe. Ne indreptam spre penalty-uri.







114' Spaniolii cer penalty, dupa un duel intre Ramos si Golovin! Bjorn Kuipers se consulta cu arbitrii responsabili de VAR, dar nu se duce la margine pentru a revedea faza. Jocul continua.







108' Ocazie mare pentru Spania! Cursa superba a lui Rodrigo, care intra in careu, dribleza un adversar, dar nu reuseste sa il invinga pe Akinfeev. Mingea este respinsa pana la Carvajal, insa sutul sau este blocat de apararea rusilor. Rusia scapa fara gol la aceasta faza.







106' A doua repriza suplimentara de prelungiri.







S-a incheiat prima repriza de prelungiri.







104' A patra schimbare in echipa Spaniei: iese Asensio, intra Rodrigo.





100' Ambele echipe sunt stoarse de energie. Asensio trimite un sut de la distanta, Akinfeev retine.







Info: Rusia a pierdut de fiecare data la Campionatul Mondial atunci cand meciul a ajuns in prelungiri: 3-4 cu Belgia in optimile editiei din 1986 si 0-1 cu Uruguay in sferturile editie din 1970.





97' Cherchesov este primul antrenor care face a patra mutare la acest turneu final. Kuzyayev i-a lasat locul lui Erokhin







Info: Potrivit noului regulament, cei doi antrenori mai au la dispozitie cate o schimbare.







91' A inceput prima repriza suplimentara de prelungiri. Spania a avut lovitura de start.







Finalul primelor 90 de minute. Spania si Rusia se afla la egalitate, scor 1-1. Vom avea prelungiri in partida de la Moscova, doua reprize suplimentare a cate 15 minute fiecare.







90+3' Aflat in coltul careului de 16 metri, Smolov incearca un sut in diagonala, insa balonul nu prinde spatiul portii.







90' Partida este prelungita cu patru minute. Daca nici una dintre echipe nu va reusi sa marcheze, vom avea doua reprize suplimentare de prelungiri.







85' Akinfeev intervine salvator la sutul lui Iniesta. Respinge in lateral, dar doar pana la Aspas, care isi incearca si el norocul cu un sut din unghi. Portarul Rusiei este din nou la post, scorul ramane 1-1.







80' Rusii nu mai au resurse, nu mai conteaza deloc din punct de vedere ofensiv. Spania are o posesie de 73%, s-a instalat in jumatatea de teren adversa, dar nu reuseste sa puna in pericol poarta lui Akinfeev.







80' Ultima schimbare in echipa Spaniei: iese Costa, intra Aspas.







Info: La partida de pe Luzhniki Arena asistă 78.011 spectatori.





71' Zobnin primeste cartonas galben pentru fault asupra lui Jordi Alba.







70' A doua modificare efectuata de Fernando Hierro: iese Nacho, intra Carvajal.







67' Prima schimbare la spanioli: intra Iniesta si iese Silva.





66' Golovin incearca sa scoata o lovitura de la 11 metri, cade in careu fara sa fie atins de nimeni, dar arbitrul olandez nu se lasa prins in capcana si lasa jocul sa continue.







64' Cherchesov face si ultima schimbare. Dzyuba, autorul golul egalizator, este inlocuit cu Smolov.







61' A doua schimbare in echipa Rusiei: iese Samedov, intra Cheryshev.







54' Kutepov vede cartonasul galben, dupa un fault asupra lui Isco.







47' Spania incepe in forta a doua repriza. Ajuns la finalizare, Jordi Alba trimite cu genunchiul spre poarta lui Akinfeev, rusul retine cu emotii.







46' A inceput repriza secunda. Cherchesov efectueaza prima schimbare: iese Zhirkov, intra Granat.







Pauza pe stadionul Luzhniki din Moscova. Spania vs Rusia 1-1.







45+1' Isco patrunde in careu si centreaza pentru Diego Costa. Lovitura de cap a acestuia este mult prea slaba, iar Akinfeev retine balonul fara probleme.







45' Prima repriza este prelungita cu doua minute.







42' Gool Rusia! Dzyuba il invinge pe De Gea de la 11 metri. Rusia restabileste egalitatea pe tabela, dupa ce nu reusise sa trimita niciun sut pe poarta spaniolilor pana in acest moment. Spania - Rusia 1-1.







40' Penalty pentru Rusia! La un corner al rusilor, Pique atinge mingea cu mana intr-un duel aerian. Bjorn Kuipers indica fara sa ezite punctul cu var si ii arata si un cartonas galben fundasului spaniol.





35' Prima ocazie a Rusiei, dar fara emotii pentru spanioli. Zobnin suteaza cu dreptul de la marginea careului de 16 metri, mingea se duce mult pe langa poarta lui De Gea.







33' Rusii fac valuri in tribune, dar favoritii din teren intarzie sa ofere la randul lor spectacol. Niciun sut pe poarta al rusilor dupa 30 de minute de joc.







20' Spania dicteaza in continuare ritmul jocului. Elevii lui Cherchesov nu reusesc sa puna in pericol poarta lui De Gea.







Info: La 38 de ani si 352 de zile, Ignashevich este cel mai batran jucator care inscrie un autogol la Cupa Mondiala, depasindu-l pe Noel Valladares (37 de ani si 43 de zile) din Honduras (a marcat in propria poarta intr-o partida cu Franta, scor 0-3, la 15 iunie 2014).







12' Autogol Rusia! Ignashevich si-a trimis mingea in propria poarta, dupa o faza fixa a ibericilor. Zhirkov l-a faultat dur pe Nacho in flancul drept, iar arbitrul olandez a dictat lovitura libera pentru Spania. Asensio a centrat perfect in careu pentru Sergio Ramos, dar Ignashevich a deviat decisiv in propria poarta, aflandu-se in cadere dupa un duel cu fundasul lui Real Madrid. Spania - Rusia 1-0.







10' Nicio ocazie pana in acest moment. Spania este echipa care controleaza jocul, insa rusii inchid foarte bine culoarele spre poarta lui Akinfeev. Rusii nu risca in acest inceput de meci, se multumesc sa se apere disciplinat. Posesie de 74% pentru iberici.







1' A inceput meciul. Spania a avut lovitura de start.







Jucatorii au iesit pe teren. Se intoneaza imnurile celor doua tari. Atmosfera de pe arena Luzhniki este una impresionanta, peste 70.000 de mii de rusi se afla in tribune.







Stadionul Luzhniki din Moscova va găzdui a treia confruntare din optimile CM 2018, protagoniste fiind Spania și Rusia. Furia Roja este pregătită să meargă până în ultimul act al competiției din Rusia, în timp ce gazdele speră că alături de fanii săi vor reuși surpriza și vor trimite acasă campioana mondială din 2010. Partida va începe la ora 17:00 și va fi transmisă în direct pe TVR 1 și TVR HD și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:





Spania: De Gea - Nacho, Pique, Ramos, Alba - Koke, Busquets - David Silva, Isco, Asensio - Diego Costa. Antrenor: Fernando Hierro.





Rezerve: Kepa, Reina - Carvajal, Iniesta, Saul, Rodrigo, Thiago, Lucas, Odriozola, Azpilicueta, Monreal, Aspas.



Rusia: Akinfeev - Fernandes, Kudryashov, Kutepov, Ignasevich, Zhirkov - Samedov, Kuzyaev, Golovin, Zobnin - Dzyuba. Antrenor: Stanislav Cercesov.





Rezerve: Lunev, Gabulov - Cheryshev, Gazinskii, Dzagoev, Smolov, Granat, Al. Miranchuk, An. Miranchuk, Erokhin.





Suspendat: Smolnikov.





Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).





Rezultatele înregistrate de cele două echipe în faza grupelor:





