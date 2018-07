Selecţionerul Uruguayului și-a lăudat echipa după calificarea în sferturile CM 2018: "Diferenţa a fost făcută de implicarea maximă a jucătorilor noştri"

"Ceea ce a făcut diferenţa a fost implicarea maxima a tuturor jucătorilor noştri. Asta face parte din fotbal, aşa că noi o înţelegem. A fost greu, adversarul a avut mai mult posesia mingii şi a jucat în terenul nostru. Am făcut o greşeală, care ne-a costat golul egalizator, dar cu şansă am profitat de un spaţiu şi am marcat din nou, iar echipa s-a menţinut puternică din punct de vedere psihic. Sunt foarte fericit, ne-am pregătit pentru asta. Ca întotdeauna, reţin forţa noastră colectivă", a declarat selecţionerul Uruguayului, potrivit lequipe.fr.







Ce a spus selecţionerul Portugaliei





"Trebuie să felicit Uruguayul pentru victorie şi calificare. Sunt trist pentru Portugalia, ştiu că în ţară oamenii s-au adunat afară, pe străzi, în pieţe şi vreau să mă adresez lor, spunând că este trist faptul că nu am obţinut rezultatul dorit. Împărtăşesc tristeţea lor. O victorie ar fi fost importantă pentru ca sărbătoarea să continue în Portugalia. Jucătorii noştri au arătat o frumoasă motivaţie, am încercat totul pentru a marca şi am făcut tot ceea ce era posibil pentru asta, dar nu există victorii morale", a spus Fernando Santos.





"Sunt convins că Ronaldo are încă multe de dat fotbalului. În septembrie, începe o nouă competiţie, Liga Naţiunilor, şi sper că va fi cu noi pentru a-i ajuta pe tineriii jucători să progreseze. Este important să avem căpitanul alături de noi, este mereu un jucător important pentru noi", a adaugat selecţionerul Portugaliei.

Edinson Cavani a fost eroul partidei dintre Uruguay și Portugalia, reușind o "dublă" de excepție care a trimis-o acasă pe campioana europeană en-titre încă din faza optimilor CM 2018. Jucătorul lui PSG a deschis scorul încă din minutul 7, lusitanii au revenit prin golul lui Pepe (55') și același Cavani a închis tabela în minutul 62.





În sferturile competiției din Rusia, Uruguay se va duela cu naționala Franței. Partida va avea loc pe 6 iulie, de la ora 17:00, la Novgorod.











