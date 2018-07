Jorge Sampaoli după eliminarea de la CM 2018: "Simt o mare frustrare, aveam multe speranțe că Argentina putea câștiga"

"Este dureros să părăsești Cupa Mondială după un astfel de meci. Jucătorii au dat totul pe teren, sunt foarte mândru de ei. Știam că Franța are jucători foarte rapizi, dar am dat peste un Mbappe în zi de grație. Vreau să mulțumesc întregii echipe pentru că a dat totul. Din păcate, nu am reușit mai mult.





Astăzi nu este ziua în care să-mi decid viitorul, nu discut despre demisie. Simt o mare frustrare, pentru că aveam multe speranțe că Argentina putea câștiga. Asta mă va face însă mai puternic, voi învăța multe că antrenor", a declarat Sampaoli, după meciul cu Franța, potrivit gsp.ro.







Argentina (vicecampioana mondială en-titre) a spus adio Mondialului din Rusia după ce a fost învinsă cu 4-3 de Franța, la capătul unui meci de vis. Pentru Franţa au marcat Griezmann 13' (penalti), Pavard 57', Mbappe 64', 68', iar pentru sud-americani au înscris Di Maria 41', Mercado 48' şi Aguero 90+3'.





S-ar putea să te intereseze și: