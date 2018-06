46' A inceput repriza secunda. Nicio schimbare in cele doua formatii.







Arbitrul pune capat primei parti a partidei dintre Uruguay si Portugalia. Sud-americanii sunt in avantaj pe tabela, scor 1-0, gratie golului marcat de Cavani in minutul 7. Echipa lui Oscar Tabarez a stat excelent in defensiva, reusind sa blocheze toate culoarele spre poarta aparata de Fernando Muslera.







45+2' Cavani incearca o reluare pretentioasa, dar rateaza executia si mingea se duce pe langa poarta lui Rui Patricio.







Prima repriza este prelungita cu doua minute.







31' Bentancur il faulteaza pe Guedes la 20 de metri distanta de propria poarta. Portugalia primeste lovitura libera, pozitie perfecta pentru sutul lui Ronaldo. Mingea trimisa de atacantul lusitan se opreste insa in zid.







22' Luis Suarez executa pe jos o lovitura libera de la peste 25 de metri, dar Rui Patricio se intinde si respinge in lateral sutul trimis de jucatorul Barcelonei.







14' Suarez sprinteaza spre poarta lui Rui Patricio, intra in unghi si incearca un lob, dar este blocat de un adversar.







7' Gool Uruguay! Sud-americanii deschid scorul dupa o faza superba creata de Cavani si Suarez. Jucatorul lui PSG a trimis o diagonala catre Suarez si apoi a urcat in careu. Varful Barcelonei a centrat exceptional in fata portii, iar Cavani a deschis scorul cu o lovitura de cap la care Rui Patricio n-a avut nicio sansa. Uruguay - Portugalia 1-0.







6' Cristiano Ronaldo iese in evidenta pentru prima data in aceasta partida. Starul lui Real Madrid suteaza de la aproximativ 22 de metri, insa Muslera retine fara probleme.





1' A inceput partida de la Soci. Portugalia a avut lovitura de start.







Se intoneaza imnurile celor doua tari.







Al doilea meci din optimile de finală ale Campionatului Mondial din Rusia le aduce față în față pe Uruguay și Portugalia, campioana europeană en-titre. Confruntarea de la Soci se anunță a fi un extrem de interesantă și echilibrată, putând fi urmărită în direct pe TVR 1 și TVR HD și LiveText pe HotNews.ro, de la ora 21:00.

Echipele de start:









Portugalia: 1. Rui Patricio - 15. Ricardo Pereira, 3. Pepe, 6. Jose Fonte, 5. Raphael Guerreiro - 11. Bernardo Silva, 14. William Carvalho, 23. Adrien Silva, 10. Joao Mario - 17. Goncalo Guedes, 7. Cristiano Ronaldo (căpitan). Selecţioner: Fernando Santos.







Arbitru: Cesar Ramos; Arbitri asistenţi: Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (toţi din Mexic); Arbitru de rezervă: Jair Marrufo (SUA); Arbitru asistent de rezervă: Corey Rockwell (SUA)







Arbitru video: Mark Geiger (SUA); Arbitri asistenţi video: Joe Fletcher (Canada), Bastian Dankert (Germania), Danny Makkelie (Olanda)





Uruguayul s-a impus de două ori la Campionatul Mondial, în 1930 şi 1950. De partea cealaltă, Portugalia a ajuns de două ori în semifinale, dar a trebuit să se mulțumească numai cu un loc 3 (în 1966) și un loc 4 (în 2010).





Rezultatele înregistrate de cele două echipe în faza grupelor:





1. Fernando Muslera - 22. Martin Caceres, 2. Jose Gimenez, 3. Diego Godin (căpitan), 17. Diego Laxalt - 8. Nahitan Nandez, 15. Matias Vecino, 14. Lucas Torreira, 6. Rodrigo Bentancur, - 9. Luis Suarez, 21. Edinson Cavani. Selecţioner: Oscar Washington Tabarez .12. Martin Campana, 23. Martin Silva - 4. Guillermo Varela, 19. Sebastian Coates, 13. Gaston Da Silva, 16. Maximiliano Pereira, 5. Carlos Sanchez, 7. Cristian Rodriguez, 10. Giorgian De Arrascaeta, 18. Maximiliano Gomez, 11. Cristhian Stuani, 20. Jonathan Urretaviscaya.12. Anthony Lopes, 22. Beto - 21. Cedric Soares, 2. Bruno Alves, 13. Ruben Dias, 19. Mario Rui, 4. Manuel Fernandes, 16. Bruno Fernandes, 20. Ricardo Quaresma, 8. Joao Moutinho, 18. Gelson Martins, 9. Andre Silva.