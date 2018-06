LIVESCORE FOTOGALERIE Serbia vs Brazilia 0-1 (Rep II) / 36' Paulinho a deschis scorul

57' Contraatac de manual al brazilienilor. Neymar este servit excelent de Coutinho, decarul nationalei Slecao patrunde in careu, dar intra in unghi si suteaza in portar. Sansa importanta pentru Brazilia!







INFO: Costa Rica a restabilit egalitatea in partida cu Elvetia. Waston a marcat in minutul 56.







46' A inceput repriza a doua.







S-a incheiat prima repriza. Serbia - Brazilia 0-1. In celalalt meci al grupei, Elvetia are 1-0 cu Costa Rica. La aceste scoruri, Brazilia si Elvetia sunt calificate in optimile Cupei Mondiale.







36' Gool Brazilia! Pasa de geniu a lui Coutinho, in spatele apararii adverse, Paulinho tasneste dintre fundasii sarbi si inscrie cu un sut peste portar. Se asterne linistea peste nationala Selecao. Elvetienii s-au bucurat doar cinci minute de prima pozitie a grupei. Serbia - Brazilia 0-1.







INFO: In cealalta partida a grupei E, Elvetia o conduce cu 1-0 pe Costa Rica. Dzemaili a inscris in minutul 31.







29' O noua actiune frumoasa a lui Gabriel Jesus. Lansat la limita ofsaidului, jucatorul lui Manchester City intoarce un adversar, dar sutul sau este blocat si mingea se duce in corner.







24' Gabriel Jesus trece mingea printre doi adversari, Neymar e la locul potrivit si suteaza din unghi. Doar interventia lui Stojkovic face ca tabela sa ramana neschimbata.







10' Tite este obligat sa faca prima schimbare dupa doar zece minute de joc. Marcelo s-a accidentat si nu mai poate continua partida. In locul sau a intrat Filipe Luis.







3' Jesus este in ofsaid, dar atacul continua. Sutul sau este blocat de Stojkovic, mingea sare la Coutinho care trimite spre poarta, Neymar incearca devierea, dar trimite pe langa. Ofsaidul a fost semnalizat abia dupa incheierea fazei.







2' Brazilia vrea sa scape repede de emotii si pune in pericol poarta sarbilor inca din startul partidei. Neymar ia o actiune pe cont propriu si trimite o pasa pefecta pentru Coutinho, dar sutul acestuia ajunge in Gabriel Jesus, care se afla in ofsaid.







1' A inceput meciul. Brazilia a avut lovitura de start. Cosmin Contra asista la confruntarea de pe Spartak Stadium. Selectionerul Romaniei a venit sa o vada la treaba pe Serbia, viitoarea adversara a tricolorilor in Liga Natiunilor.







Cele doua nationale sunt pe teren. Se intoneaza imnurile. Fondul sonor a fost dominat de suporterii sud-americani. Jucatorii si fanii nationalei Selecao au continuat sa cante chiar si dupa ce timpul alocat pentru imnul Braziliei s-a sfarsit. Sarbii au respectat momentul adversarilor.







Spartak Stadium va găzdui de la ora 21:00 una din cele mai așteptate partide din ultima etapă a grupelor Campionatului Mondial: Serbia vs Brazilia. Dacă sud-americanii au la dispoziție și varianta unei remize pentru a merge în optimi, sârbii sunt obligați să câștige pentru a mai spera la calificare. Confruntarea dintre cele două formații poate fi urmărită în direct pe TVR 1 și TVR HD și Livescore pe HotNews.ro.





Echipele de start:





Serbia: Stojkovic - Rokavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov - Matic, Milinkovic Savic - Tadic, Ljajic, Kostic - Mitrovic. Selecționer: Mladen Krstajic.



Brazilia: A. Becker - Fagner, Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho, Casemiro - Willian, Coutinho, Neymar - G. Jesus. Selectioner Tite.







Arbitru: Alireza Faghani (Iran)