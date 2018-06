Lionel Messi după calificarea în optimile CM: "Nu credeam că vom suferi atât de mult. Este o bucurie meritată"

Despre meciul cu Nigeria





"A fost un meci echilibrat. Am controlat prima repriză și ne-a gândit că și a doua va fi la fel, dar cu penalty-ul nu a mai fost așa. Minutele treceau, am început să facem pressing și să atacăm și în final am reușit să ne calificăm", a declarat Lionel Messi, după partida cu Nigeria.







"Nu ne gândeam că vom suferi atât de mult"





"Am suferit mult, pentru că a fost o situaţie foarte dificilă. Era o miză enormă şi, cu siguranţă, e o descătuşare pentru noi. Știam că va fi dificil. Am reușit să ne calificăm, dar nu ne gândeam că vom suferi atât de mult. Am fost încrezători că vom câştiga acest meci. Este minunat, este o bucurie meritată. Ştiam că Dumnezeu va fi alături de noi. Mulţumesc tuturor pentru sacrificiile făcute şi tuturor argentinienilor care sunt alături de noi. Echipa naţională este mai presus de toate", a spus decarul Argentinei.







Ce a spus despre următorul adversar





"Am urmărit fiecare meci al Franţei. Au jucători foarte buni individual, rapizi, care pot face diferenţa. Şi am colegi pe care-i ştiu foarte bine, Umtiti şi Dembele (n.r. la Barcelona). Va fi dificil", a adăugat Messi.





Marcos Rojo, eroul argentinienilor în meciul cu Nigeria, a dezvăluit mesajul transmis de Messi înaintea meciului decisiv din grupe: "Messi ne-a spus după meciul contra Croaţiei că va înscrie. Acea partidă ne-a unit mai mult ca niciodată", a spus Rojo, pentru că apoi să îşi exprime optimismul: "Cupa Mondială abia acum începe pentru noi. Dedic golul familiei mele! Forţa Argentina".





