LIVESCORE Nigeria vs Argentina 0-1 (Pauza) / 14' Lionel Messi a deschis drumul spre optimi

S-a incheiat prima repriza. Nigeria - Argentina 0-1. In cealalta partida a grupei D, Croatia si Islanda se afla la egalitate, scor 0-0. La scorurile inregistrate in acest moment, Argentina este calificata in optimile Campionatului Mondial.







32' Balogun vede cartonasul galben pentru un fault asupra lui Di Maria, iar Argentina beneficiaza de o lovitura libera de la aproximativ 20 metri. Lionel Messi executa perfect, dar Uzoho se intinde si respinge cu varful degetelor. Mingea se duce in bara. Sansa uriasa pentru Argentina!







28' Messi inventeaza o pasa de geniu pentru Higuain, printre mai multi jucatori nigerieni. Atacantul lui Juventus scapa singur cu portarul, dar Uzoho intervine excelent si il blocheaza pe argentinian din drumul catre al doilea gol.







14' Gool Argentina! Prima faza importanta a partidei a adus si primul gol. Banega il serveste impecabil pe Messi cu o pasa lunga peste apararea adversa. Starul Barcelonei preia perfect in careu si inscrie cu un sut la coltul lung. Este primul gol pentru Messi la actuala editie a Campionatului Mondial din Rusia. Si cat de important pentru soarta Argentinei! In acest moment, echipa lui Sampaoli este pe locul doi in Grupa D, cu patru puncte.







9' Primul sut al meciului. Mingea expediata de Tagliafico se duce mult pe langa poarta Nigeriei. Africanii dau replica imediat, dar nici sutul lui Musa nu este unul mai reusit.







1' A inceput partida de la Sankt Petersburg.







Cele doua echipe au iesit pe teren. Se intoneaza cele doua imnuri. Va fi a cincea confruntare dintre Nigeria si Argentina la un Campionat Mondial. Sud-americanii au avut castig de cauza in precendentele intalniri. Ramane de vazut daca sirul victoriilor va continua si astazi.







Unul dintre cele mai așteptate meciuri din ultima etapă a grupelor Campionatului Mondial este cel dintre Nigeria și Argentina, programat de la ora 21:00, pe Saint Petersburg Stadium. Sud-americanii sunt obligați să câștige pentru a spera la calificarea în optimile competiției, dar au nevoie și de un rezultat favorabil în meciul dintre Islanda și Croația.







Echipele de start:





Nigeria: 23. Uzoho - 6. Balogun, 5. Ekong, 22. Omeruo - 11. Moses, 8. Etebo, 10. Mikel, 4. Ndidi, 2. Idowu - 7. Musa, 14. Iheanacho. Selecţioner: Gernot Rohr. Selecţioner: Jorge Sampaoli.





Rezerve: 1. Ezenwa, 16. Akpeyi - 3. Echiejile, 9. Ighalo, 12. Shehu, 13. Nwankwo, 15. Obi, 17. Onazi, 18. Iwobi, 19. Ogu, 20. Awaziem, 21. Ebuehi.







Argentina: 12. Armani - 2. Mercado, 17. Otamendi, 16. Rojo, 3. Tagliafico - 15. Enzo Perez, 14. Mascherano, 7. Banega, 11. Di Maria - 10. Messi, 9. Higuain. Selecţioner: Jorge Sampaoli.







Rezerve: 1. Guzman, 23. Caballero - 4. Ansaldi, 5. Biglia, 6. Fazio, 8. Acuna, 13. Meza, 18. Salvio, 19. Aguero, 20. Lo Celso, 21. Dybala, 22. Pavon.







Arbitru: Cuneyt Cakir (Turcia)





Nigeria - Islanda 2-0







Grupa D, clasament:





1. Croaţia 6 puncte (5:0) / calificată

2. Nigeria 3 (2:2)

3. Islanda 1 (1:3)

4. Argentina 1 (1:4)





Câștigătoarea grupei D va întâlni în optimi reprezentativa Franței, în timp ce echipa clasată pe locul doi va înfrunta echipa Danemarcei.