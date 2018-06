Jucătorii marocani și folosirea VAR-ului la CM de fotbal: "Este pentru echipele mari, este frustrant"

Jucătorii marocani au reacționat extrem de dur după remiza cu Spania, scor 2-2, din ultima etapă a grupei B a Campionatului Mondial din Rusia. Elevii lui Renard Hervé au acuzat că VAR-ul este folosit numai în avantajul echipelor mari, după ce arbitrul Ravshan Irmatov (din Uzbekistan) nu a apelat la reluările video pentru un henț comis de Pique. " VAR-ul este pentru echipe mari. Este frustrant", a declarat mijlocașul Nabil Dirar.





"Cred că arbitrii au luat decizii foarte proaste, care ne-au prejudiciat. Atunci când Pique a atins mingea cu mâna nu s-a mai solicitat arbitraj video, deși a fost evident ce s-a întâmplat. Toată lumea poate vedea asta. E bine să folosim arbitrajul video, dar nu au făcut-o când Pique a comis henț!", a acuzat căpitanul Marocului, Mbark Boussoufa, potrivit Marca.





Belhanda și Dirar au acuzat faptul că arbitrajul video e folosit în avantajul echipelor mari. "Se pare că VAR este numai pentru alții ", a protestat Belhanda. "VAR-ul este pentru echipe mari. Este frustrant. Golul lui Iago Aspas a fost corect, dar a existat un henț la Pique", a spus și Dirar.





"Suntem indignați pentru că nu toată lumea este tratată în mod egal. Ceva asemănător s-a întâmplat și cu Portugalia și meciul nu a fost oprit pentru a consulta VAR-ul. Cerem să fim tratați în mod egal", a declarat portarul marocan Monir El Kajoui.





Selecţionerul Marocului: "M-am dus la arbitri la finalul meciului, dar uşa lor a rămas închisă"





"Am o singură întrebare, la al doilea gol al Spaniei, balonul a ieşit în corner pe partea dreaptă, dar s-a executat de pe stânga. E voie să se facă aşa ceva? Habar nu am. Dacă nu este voie, atunci înseamnă că este o mare greşeală de arbitraj. Nu a fost ofsaid la Iago Aspas, am văzut imaginile. Nu contest golul. Doar că marea întrebare este dacă e normal să se execute un corner de pe o parte, când mingea a ieşit din teren pe partea cealaltă. M-am dus la arbitri la finalul meciului, dar uşa lor a rămas închisă. Este greu să fii arbitru, e o meserie grea", a spus Hervé Renard, selecţionerul Marocului.







După ce arbitrul a fluierat finalul meciului, atacantul Nordin Amrabat s-a îndreptat către camerele TV și a transmis un mesaj clar despre VAR: "Rahat". Amrabat evoluează în Spania, la Leganes.





