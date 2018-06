Luis Suarez înscrie din lovitură liberă și netezește drumul Uruguayului către câștigarea partidei cu Rusia (3-0). Atacantul a avut însă nevoie și de ajutorul unui adversar pentru a avea culoarul perfect de șut spre poarta lui Akinfeev.



Sergey Ignashevich a dorit îndepărtarea adversarilor din calea coechipierului Akinfeev (pentru o mai bună vizibilitate), însă a rezultat doar <o mână de ajutor> dată sud-americanilor.



Aici poți vedea momentul în care Sergey Ignashevich îi face drumul liber spre gol lui Suarez:





Someone in the Russian team have Suarez as 1st goal scorer?? \uD83D\uDE33\uD83D\uDE33 ffs look to right of wall \uD83D\uDC40 pic.twitter.com/rWuZ89DkEe