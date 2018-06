​CM 2018: Nigeria vs Argentina (de la ora 21:00) / Meciul de totul sau nimic pentru cele două echipe (Programul complet al zilei)

​Parcursul de până acum al Argentinei la Campionatul Mondial poate fi caracterizat cu ușurință un adevărat dezastru. Sud-americanii își joacă astăzi ultima șansă de a se califica în optimile de finală, iar cuvântul de ordine în partida cu Nigeria este victoria. De partea cealaltă, Nigeria are la dispoziție și varianta remizei, cu condiția ca Islanda să nu învingă Croația la două sau mai multe goluri diferență. Ultimele două meciuri din Grupa D se vor disputa de la ora 21:00.





Programul zilei de marți:



De la ora 17:00





Grupa C:





Danemarca – Franţa (Moscova, Lujniki) / în direct pe TVR 1







Echipele probabile:





Danemarca: Kasper Schmeichel; Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen; Lasse Schone, Thomas Delaney, Christian Eriksen; Andreas Cornelius, Martin Braithwaite, Nicolai Jorgensen



Franța: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez; Paul Pogba, Ngolo Kante, Corentin Tolisso; Nabil Fekir, Antoine Griezmann, Thomas Lemar





Australia – Peru (Soci) / în direct pe TVR 2







Echipele probabile:





Australia: Mathew Ryan, Aziz Behich, Mark Milligan, Trent Sainsbury, Josh Risdon, Aaron Mooy, Tom Rogic, Mile Jedinak, Robbie Kruse, Tomi Juric, Mathew Leckie



Peru: Pedro Gallese; Luis Advincula, Christian Ramos, Anderson Santamaria, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun; Andre Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores; Paolo Guerrero





Clasament:





1. Franța 6 puncte (3:1) / calificată

2. Denemarca 4 (2:1)

3. Australia 1 (2:3)

4. Peru 0 (0:2)



De la ora 21:00





Grupa D



Nigeria – Argentina (Sankt Petersburg) / în direct pe TVR 1



Echipele probabile:

Nigeria: Francis Uzoho; Kenneth Omeruo, William Ekong, Leon Balogun; Tyronne Ebuehi, Wilfred Ndidi, John Obi Mikel, Oghenekaro Etebo, Victor Moses; Kelechi Iheanacho, Ahmed Musa



Argentina: Franco Armani; Eduardo Salvio, Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Ever Banega, Javier Mascherano, Enzo Perez, Angel Di Maria; Lionel Messi, Gonzalo Higuain.









Islanda – Croaţia (Rostov) / în direct pe TVR 2







Echipele probabile:





Islanda: Hannes Halldorsson; Birkir Saevarsson, Kari Arnason, Ragnar Sigurdson, Hordur Magnusson; Aron Gunnarsson, Emil Hallfredsson, Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason; Alfred Finnbogason



Croaţia: Lovre Kalinic; Tin Jedvaj, Vedran Corluka, Domagoj Vida, Josip Pivaric; Milan Badelj, Mateo Kovacic, Filip Bradaric; Marko Pjaca, Andrej Kramaric, Ivan Perisic



Clasament:





1. Croaţia 6 puncte (5:0) / calificată

2. Nigeria 3 (2:2)

3. Islanda 1 (1:3)

4. Argentina 1 (1:4)



Echipele din Grupa C se împerechează în optimi cu echipele din Grupa D. Se joacă după sistem încrucișat: loc 1 Grupa C vs loc 2 Grupa D și loc 1 Grupa D vs loc 2 Grupa C.





Care sunt criteriile de departajare:

numărul mai mare de puncte

golaverajul din toate meciurile jucate în grupă

golurile marcate în toate partidele din grupă

Dacă două sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte: