​CM 2018: Programul ultimelor meciuri din Grupele A și B - Spania și Portugalia vor juca luni

Programul meciurilor de luni:
De la ora 17:00
Rusia: Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Yuri Zhirkov; Roman Zobnin, Yuri Gazinksy; Aleksandr Samedov, Aleksandr Golovin, Denis Cheryshev; Artem Dzyuba.
Arabia Saudită – Egipt (Volgograd)
Arabia Saudita: Yasser Al-Mosailem; Ali Al-Bulaihi, Osama Howsawi, Mohammed Al-Breik, Yasser Al-Shahrani; Salman Al-Faraj, Abdullah Otayf, Housain Al-Mogahwi, Salem Al-Dawsari, Hattan Bahebri; Muhannad Asiri
Egipt: Essam El-Hadary; Ali Gabr, Ahmed Hegazi, Ahmed Fathy, Mohamed Abdel Shafy; Tarek Hamed, Mohamed Elneny, Mahmoud Trezeguet, Abdallah Said; Mohamed Salah, Marwan Mohsen
Clasament:
2. Uruguay 6 (2-0)
3. Egipt 0 (1-4)
4. Arabia Saudită 0 (0-6)
De la ora ora 21:00
Spania: David de Gea; Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Dani Carvajal; Koke, Thiago Alcantara, Isco, David Silva; Diego Costa, Iago Aspas
Moroc: Monir El Kajoui; Achraf Hakimi, Ghanem Saiss, Mehdi Benatia, Hamza Mendyl; Karim El Ahmadi, Hakim Ziyach, Mbark Boussoufa, Younes Belhanda, Noureddine Amrabat; Khalid Boutaib
Iran – Portugalia (Saransk)
Iran: Ali Beiranvand; Ehsan Haji Safi, Morteza Pouraliganji, Ramin Rezaeian, Majid Hosseini; Saeid Ezatolahi, Vahid Amiri, Omid Ebrahimi, Karim Ansarifard, Mehdi Taremi; Sardar Azmoun
Portugal: Rui Patricio; Pepe, Jose Fonte, Raphael Guerreiro; Cedric Soares, William Carvalho, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Joao Mario; Goncalo Guedes, Cristiano Ronaldo
Clasament:
1. Spania 4 puncte (4-3)
2. Portugalia 4 (4-3)
3. Iran 3 (1-1)
4. Maroc 0 (0-2)