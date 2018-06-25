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​CM 2018: Programul ultimelor meciuri din Grupele A și B - Spania și Portugalia vor juca luni

de Diana Ene     HotNews.ro
Luni, 25 iunie 2018, 8:41 Sport | Fotbal


Cristiano Ronaldo si bucuria golului
Cristiano Ronaldo si bucuria golului
Foto: fifa.com
​Ziua de luni programează ultimele meciuri din Grupele A și B, în urma cărora se vor stabili primele dueluri din faza optimilor de finală ale Campionatului Mondial. De la ora 17:00 se vor disputa partidele Uruguay vs Rusia și Arabia Saudită vs Egipt, iar ziua va fi închisă de confruntările Spania vs Maroc și Iran vs Portugalia, de la ora 21:00.

Programul meciurilor de luni:

De la ora 17:00

Grupa A

Uruguay – Rusia (Samara)

Echipele probabile:

Uruguay: Fernando Muslera; Martin Caceres, Jose Gimenez, Diego Godin, Diego Laxalt; Carlos Sanchez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Luis Suarez, Edinson Cavani.

Rusia: Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Yuri Zhirkov; Roman Zobnin, Yuri Gazinksy; Aleksandr Samedov, Aleksandr Golovin, Denis Cheryshev; Artem Dzyuba.

Arabia Saudită – Egipt (Volgograd)

Echipele probabile:

Arabia Saudita: Yasser Al-Mosailem; Ali Al-Bulaihi, Osama Howsawi, Mohammed Al-Breik, Yasser Al-Shahrani; Salman Al-Faraj, Abdullah Otayf, Housain Al-Mogahwi, Salem Al-Dawsari, Hattan Bahebri; Muhannad Asiri

Egipt: Essam El-Hadary; Ali Gabr, Ahmed Hegazi, Ahmed Fathy, Mohamed Abdel Shafy; Tarek Hamed, Mohamed Elneny, Mahmoud Trezeguet, Abdallah Said; Mohamed Salah, Marwan Mohsen

Clasament:

1. Rusia 6 puncte (8-1)
2. Uruguay 6 (2-0)
3. Egipt 0 (1-4)
4. Arabia Saudită 0 (0-6)

De la ora ora 21:00

Grupa B

Spania – Maroc (Kalinigrad)

Echipele probabile:

Spania: David de Gea; Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Dani Carvajal; Koke, Thiago Alcantara, Isco, David Silva; Diego Costa, Iago Aspas

Moroc: Monir El Kajoui; Achraf Hakimi, Ghanem Saiss, Mehdi Benatia, Hamza Mendyl; Karim El Ahmadi, Hakim Ziyach, Mbark Boussoufa, Younes Belhanda, Noureddine Amrabat; Khalid Boutaib

Iran – Portugalia (Saransk)

Echipele probabile:

Iran: Ali Beiranvand; Ehsan Haji Safi, Morteza Pouraliganji, Ramin Rezaeian, Majid Hosseini; Saeid Ezatolahi, Vahid Amiri, Omid Ebrahimi, Karim Ansarifard, Mehdi Taremi; Sardar Azmoun

Portugal: Rui Patricio; Pepe, Jose Fonte, Raphael Guerreiro; Cedric Soares, William Carvalho, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Joao Mario; Goncalo Guedes, Cristiano Ronaldo

Clasament:

1. Spania 4 puncte (4-3)
2. Portugalia 4 (4-3)
3. Iran 3 (1-1)
4. Maroc 0 (0-2)

Echipele din Grupa B se împerechează în optimi cu Rusia și Uruguay, deja calificate mai departe. Se joacă după sistem încrucișat: loc 1 Grupa A vs loc 2 Grupa B și loc 1 Grupa B vs loc 2 Grupa A.


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