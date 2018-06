Joachim Low, selecționerul Germaniei: "Golul victoriei este un pic norocos, dar este rezultatul încrederii în noi înşine"

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a declarat, după victoria obţinută în ultimul minut al meciului cu Suedia, că golul marcat de Toni Kroos este un pic norocos, dar este rezultatul încrederii jucătorilor în ei înşişi, conform News.ro.





"Apreciez faptul că nu ne-am pierdut capul şi că nu am intrat în panică după ce am primit golul. Ne-am păstrat mintea limpede şi am încercat să pasăm mai repede pentru a-i face să alerge, pentru a-i obosi şi pentru a crea spaţii. În repriza a doua, presiunea noastră a crescut, dar nu am marcat din numeroasele ocazii avute. Apreciez starea de spririt a echipei, nu ne-am pierdut niciodată speranţa. Golul din prelungiri este un pic norocos, dar este rezultatul încrederii noastre în noi înşine", a spus Low, potrivit leaquipe.fr.





Tehnicianul german spune că se bucră de faptul că Toni Kroos şi-a luat revanşa după ce a greşit la primul gol: "Sunt cu adevărat fericit pentru Toni Kroos, pentru că a fost la originea greşelii care ne-a costat primirea golului. A fost un accident nefericit, dar ceea cea a făcut bine a fost să execute lovitura liberă din ultimul minut. Sunt bucuros pentru el deoarece are de obicei o proporţie de reuşită a paselor de 100 la sută. Sunt fericit că a întors scorul marcând acel gol vital. Meciul a fost un thriller, plin de emoţie, un <montagne russe> până la fluierul final. Emoţiile s-au acumulat şi am avut enorme ocazii, precum lovitura cu capul a lui Mario Gomez, iar ultimele miniute au fost pline de dramatism. Dar astfel de lucruri există în fotbal, meciurile cu eliminare directă se decid astfel. Nu e prima dată când trăiesc aşa ceva. Pentru spectatori, asta face parte din frumuseţea meciului."





Germania, campioana mondială en-titre, a învins Suedia, scor 2-1, sâmbătă, la Soci, cu un gol marcat de Toni Kroos, în minutul 90+5.





Suedia a deschis scorul prin Toivonen, în minutul 32, iar pentru Germania a egalat Reus, în minutul 48.







În minutul 90+5, Kroos a adus victoria campioanei mondiale cu o lovitură liberă de la marginea careului.