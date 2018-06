​CM 2018: Anglia va deschide ziua de fotbal, iar Polonia o va închide

​Anglia vs Panama este primul meci al zilei de la CM de fotbal, dispută care va începe la ora 15:00. Spectacolul Cupei Mondiale va continua cu Japonia vs Senegal, iar ultima confruntare a zilei de duminică va fi Polonia vs Columbia.





*Partidele pot fi urmărite în direct pe TVR1 și TVR HD





Meciurile zilei:





De la ora 15:00





Anglia - Panama (Grupa G, Nizhny Novgorod Stadium)







De la ora 18:00





Japonia - Senegal (Grupa H, Ekaterinburg Arena)







De la ora 21:00





Polonia - Columbia (Grupa H, Kazan Arena)



Grupa G, clasament:





1 Belgia 6 puncte (8-2)

2 Anglia 3 (2-1)

3 Panama 0 (0-3)

4 Tunisia 0 (3-7)







Grupa H, clasament:





1 Japonia 3 (2-1)

2 Senegal 3 (2-1)

3 Polonia 0 (1-2)

4 Columbia 0 (1-2).





Aici poți vedea o scurtă prezentare a meciurilor zilei de la CM de Fotbal: