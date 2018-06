Răzvan Burleanu: "România ar fi avut şanse mari să iasă din faza grupelor la Cupa Mondială. Nivelul nu este unul foarte înalt"

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, regretă absenţa naţionalei României de la Cupa Mondială, pentru că nivelul competiţiei este destul de scăzut în opinia sa şi "tricolorii" ar fi avut posibilitatea să depăşească faza grupelor, scrie News.ro.







"Mă simt ca orice suporter în ultimii 20 de ani, normal că există un regret că nu suntem şi noi la Cupa Mondială, mai ales că asta e misiunea pe care o ai zi de zi. Să ajungi la turneele finale, ăsta e obiectivul fiecărei federaţii. Cu siguranţă România şi-ar fi găsit loc la această Cupă Mondială. Dacă am fi fost prezenţi, am fi avut şanse mari să ieşim din faza grupelor. Cel puţin la cum arată astăzi. Nivelul nu este unul foarte înalt, jucătorii sunt foarte obosiţi. Mă aştept ca ediţia din Qatar să arate o altă faţă, mai ales că se va desfăşura iarna, iar din punct de vedere sportiv jucătorii vor fi la nivel maxim al capacităţii”, a spus Burleanu la UNEFS, unde a participat la un seminar.Oficialul FRF crede că România are de luat o revanşă în faţa naţionalei statului Muntenegru în Liga Naţiunilor, care va debuta în toamna acestui an: "În momentul de faţă avem acest nou concept, de Liga Naţiunilor, care îţi oferă o a doua şansă de calificare. Avem patru echipe care vor merge la Euro 2020. În momentul de faţă nu ştim cu cine jucăm în campania din 2019, cred că e prematur să spunem dacă va fi o campanie dificilă. În Liga Naţiunilor nu avem deloc o grupă uşoară, vedem Serbia la Campionatul Mondial, cu jucători de la echipe importante din Europa, şi avem de luat o revanşă în faţa celor din Muntenegru”.Referitor la participarea echipelor româneşti în cupele europene, Burleanu spune că atât FCSB cât şi Viitorul au avut noroc la tragerea la sorţi."Ne dorim să facem puncte cât mai multe, să creştem numărul echipelor în cupele europene, iar şansele sunt destul de mari, şi FCSB şi Viitorul au avut noroc la tragerea la sorţi. Şi CFR Cluj îmi doresc să poată să îndeplinească ceea ce ne dorim toţi, să avem echipe din Europa de Est calificate în grupele Champions League. Ceea ce cu siguranţă va fi foarte dificil”, a mai spus Burleanu.