Selecţionerul Croaţiei despre victoria cu Argentina: "Am învins echipa la care evoluează cel mai bun jucător din lume"

"Am învins o mare echipă a Argentinei, care are cel mai bun jucător din lume. Am făcut un meci minunat. Ne-am apărat bine şi tactica noastră a fost perfectă, jucătorii au făcut exact ce le-am cerut. Ne-am creat trei ocazii mari în prima repriză. Greşeala lui Caballero ne-a ajutat, dar meritam acel gol, deoarece nu era prima noastră ocazie, ci a patra. Am meritat tot ce am primit de la acest meci", a spus Dalic.



Croaţia a obţinut calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins, joi, la Nijnîi Novgorod, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Argentinei. Au marcat Rebici '53, Modrici '80 şi Rakitici '90+1.





