Jorge Sampaoli după umilința suferită în faţa Croaţiei: "Planul pentru acest meci nu a funcţionat. Nu simt rușine, ci o mare durere"

​Selecţionerul Argentinei, Jorge Sampaoli, a declarat joi seară că înfrângerea din meciul cu naţionala Croaţiei, scor 3-0, de la Cupa Mondială, este extrem de dureroasă, apreciind că planul pentru această partidă nu a funcţionat, scrie News.ro.







"Planul pentru acest meci nu a funcţionat, nu simt ruşine, ci o mare durere, aşa cum nu am mai simţit demult. Nu există altă alternativă decât să dăm totul în ultimul meci. Am fost foarte ambiţioşi şi ne-am fi dorit să terminăm primii în grupă. Acum nu mai este posibil şi este o mare durere. Poate dacă făceam alt plan, unele lucruri ar fi funcţionat mai bine. Nu cred că vina este doar a lui (Willy) Caballero. M-am gândit că vom pune presiune multă pe Croaţia în terenul lor. Dar după golul lor, noi am căzut psihic şi nu am mai putut schimba lucrurile", a declarat Sampaoli.



Sampaoli a mai spus că nu a reuşit să trimită în teren cea mai bună echipă pentru a-l pune în valoare pe Lionel Messi. "Messi este limitat pentru că echipa nu ia formă cu el aşa cum ar trebui. Sunt foarte trist de această înfrângere, dar probabil nu am trimis în teren cea mai bună echipă".



Croaţia a obţinut calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins, joi, la Nijnîi Novgorod, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Argentinei. Au marcat Rebici '53, Modrici '80 şi Rakitici '90+1.





