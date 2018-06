​CM 2018: Programul zilei de marți - Columbia vs Japonia și Polonia vs Senegal, ultimele meciuri din prima etapă a grupelor

Prima etapă din faza grupelor a ajuns la sfârșit, Columbia vs Japonia și Polonia vs Senegal fiind cele două meciuri ale Grupei H care vor avea loc marți la Campionatul Mondial de fotbal. Ziua se va încheia cu o nouă reprezentaţie a gazdelor, Rusia urmând să întâlnească naționala Egiptului.



Echipele probabile:

Columbia: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Johan Mojica; Abel Aguilar, Carlos Sanchez, Juan Cuadrado, James Rodriguez; Luis Muriel, Radamel Falcao.

Grupa H: Polonia - Senegal (de la ora 18:00) - Spartak Stadium (Moscova)

Echipele probabile:



Polonia: Szczesny; Rybus, Pazdan, Bednarek, Piszczek; Krychowiak, Linetty; Grosicki, Zieliński, Błaszczykowski; Lewandowski.

Grupa A: Rusia - Egipt (de la ora 21:00) - Saint Petersburg Stadium (Sankt Petersburg)

Echipele probabile:

Rusia: Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergei Ignashevich, Yuri Zhirkov; Roman Zobnin, Yury Gazinsky, Daler Kuziaev; Aleksandr Golovin, Denis Cheryshev; Fedor Smolov.

