​CM 2018: Belgia și Anglia debutează luni la competiția din Rusia - Programul complet al meciurilor

Programul meciurilor de luni:

Grupa F: Suedia - Coreea de Sud (de la ora 15), Nizhny Novgorod Arena (Novgorod)

Echipele probabile:

Suedia: Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen. Selecționer: Janne Andersson.

Coreea de Sud: Kim Seunggyu; Lee Yong, Kim Younggwon, Jang Hyunsoo, Park Jooho; Ki Sungyueng, Jung Wooyoung; Hwang Heechan, Lee Jaesung, Son Heungmin; Kim Shinwook. Selecționer: Taeyong Shin.



Grupa G: Belgia - Panama (de la ora 18:00), Fisht Stadium (Soci)



Echipele probabile:

Belgia: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Dedryck Boyata, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Thomas Meunier; Dries Mertens, Eden Hazard; Romelu Lukaku. Selecționer: Roberto Martinez.



Panama: Jaime Penedo; Roman Torres, Fidel Escobar, Eric Davis, Michael Murillo; Gabriel Gomez, Anibal Godoy, Armando Cooper, Edgar Barcenas, Jose Luis Rodriguez; Blas Perez. Selecționer: Hernan Gomez.

Grupa G: Tunisia - Anglia (de la ora 21:00), Volgograd Arena (Volgograd)



Echipele probabile:

Тunisia: Mouez Hassen; Yassine Meriah, Syam Ben Youssef, Dylan Bronn, Ali Maaloul; Ellyes Skhiri, Anice Badri, Ferjani Sassi; Fakhreddine Ben Youssef, Wahbi Khazri, Naim Sliti. Selecționer: Nabil Maaloul.



Anglia: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young; Raheem Sterling, Harry Kane. Selecționer: Gareth Southgate.



