Joachim Loew după eșecul cu Mexic: "Am pierdut mingile într-o manieră pe care nu am mai văzut-o până acum"

Selecţionerul Germaniei, Joachim Loew, s-a declarat dezamăgit de jocul echipei sale în faţa Mexicului (0-1), în partida de debut la Cupa Mondială de fotbal ediţia 2018, disputată duminică la Moscova, scrie Agerpres.







"Nu am avut succes cu pasele şi am pierdut mingile într-o manieră pe care nu am mai văzut-o până acum. Am jucat cu pase scurte şi acest lucru a permis adversarului nostru să ne ia mingea cu uşurinţă. Nu am fost concentraţi", a declarat Loew la finalul jocului, informează agenţia EFE.



Selecţionerul german a subliniat că echipa sa a jucat "rău în prima repriză", însă şi-a revenit şi s-a descurcat mult mai bine în repriza secundă, când a avut ocazia să egaleze, chiar dacă echipa Mexicului a continuat să fie periculoasă pe contraatac.



"Suntem dezamăgiţi. Am pierdut primul meci şi este ceva anormal pentru noi. Nu am jucat aşa cum o facem în mod obişnuit, în atac, cu pase rapide. Trebuie să ne învăţăm lecţia şi să facem lucrurile mai bine în partidele următoare", a mai spus Joachim Loew.



Acesta a elogiat, totodată, naţionala Mexicului, "o echipă solidă", cu "un joc bun pe contraatac" şi care "trece foarte bine din defensivă în atac". "Sunt mari experţi în posesia mingii şi au jucători foarte rapizi, care profită foarte bine de spaţii", a precizat germanul