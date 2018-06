CM 2018: Programul zilei de duminică - Germania și Brazilia intră în competiție

Campionatul Mondial din Rusia poate fi urmărit în direct la TVR.

Programul meciurilor de duminică:

Grupa E: Costa Rica vs Serbia (de la ora 15:00) - Samara Arena (Samara)



Echipele probabile:

Costa Rica: Keylor Navas; Giancarlo Gonzalez, Oscar Duarte, Johnny Acosta, Cristian Gamboa, Bryan Oviedo; David Guzman, Celso Borges, Bryan Ruiz, Christian Bolanos; Marco Urena. Selectioner: Oscar Ramirez



Serbia: Vladimir Stojkovic; Branislav Ivanovic, Nikola Milenkovic, Dusko Tosic, Aleksandar Kolarov; Nemanja Matic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic, Adem Ljajic, Filip Kostic; Aleksandar Mitrovic. Selectioner: Mladen Krstajic.

Grupa F: Germania vs Mexic (de la ora 18:00) - Luzhniki Stadium (Moscova)

Echipele probabile:

Germania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Jonas Hector; Sami Khedira, Toni Kroos; Thomas Müller, Mesut Ozil, Julian Draxler; Timo Werner​. Selectioner: Joachim Loew.



Mexico: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Hector Moreno, Miguel Layun; Hector Herrera, Andres Guardado; Carlos Vela; Jesus Corona, Javier Hernandez, Hirving Lozano. Selectioner: Juan Carlos Osorio.



Grupa E: Brazilia vs Elveția (de la ora 21:00) - Rostov Arena (Rostov)

Echipele probabile:

Brazilia: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar. Selectioner: Tite.

Elveția: Sommer; Lichtsteiner, Schaer, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. Selectioner: Vladimir Petkovic.





