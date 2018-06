CM 2018: Mohamed El-Shenawy a refuzat trofeul pentru jucătorul meciului Egipt-Uruguay

Deşi Egiptul a pierdut cu 0-1 primul meci jucat la Cupa Mondială, cu Uruguay, El-Shenawy a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren, pentru numeroasele sale intervenţii reuşite în timpul partidei de vineri.



Însă portarul echipei Al Ahly a refuzat premiul, spunând că religia îl împiedică să primească distincţia din partea unui producător de alcool.



La Cupa Mondială din Rusia, jucătorul meciului este stabilit pe baza votului fanilor, iar premiul este sponsorizat de producătorul de bere Budweiser.





.@FIFAcom have a deal with @Budweiser for the #ManoftheMatch award. Being alcohol, there are 3 North African nations + Saudi & Iran in the @FIFAWorldCup. Did they not think these guys won’t accept the award? #EGY⁠ ⁠’s @Melshenawy did not take his today. pic.twitter.com/750OOyFaw0