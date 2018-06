Cristiano Ronaldo, după debutul la CM din Rusia: "Mă simt foarte fericit. Am terminat la egalitate cu o selecţionată favorită la câştigarea trofeului"

Cristiano Ronaldo a avut un debut de vis la Campionatul Mondial din Rusia, starul lusitan semnând toate cele trei goluri ale Portugaliei în confruntarea cu Spania (scor 3-3). Atacantul celor de la Real Madrid a devenit primul fotbalist din istorie care reuşeşte să înscrie la nu mai puţin de opt turnee majore la care participă. "Mă simt foarte fericit. Este primul meu hat-trick la un Mondial. Am terminat la egalitate cu o selecţionată favorită la câştigarea trofeului", a spus Ronaldo.





"Mă simt foarte fericit. Este primul meu hat-trick la un Mondial. Am terminat la egalitate cu o selecţionată favorită la câştigarea trofeului şi am condus de două ori pe tabela de marcaj. Suntem mulţumiţi că am reuşit să obţinem această remiză în final, este un rezultat meritat", a spus Ronaldo după meciul de la Soci.







"Acum trebuie să ne gândim la următorul nostru meci (împotriva Marocului), care va fi foarte dificil. Trebuie să avansăm meci după meci. Cupa Mondială abia a început, iar Portugalia speră să treacă de faza grupelor. Ştim că va fi dificil, însă trebuie să ne concentrăm asupra fiecărei partide. Nu suntem favoriţi, însă suntem unul dintre concurenti şi vom încerca să facem totul cât mai bine posibil. Vrem să învingem Marocul miercuri şi să avansăm în runda următoare", a mai spus atacantul portughez.







Cristiano Ronaldo a devenit doar al patrulea jucător din istorie care marchează la patru ediţii ale Campionatului Mondial, după Miroslav Klose (16 goluri în 2002, 2006, 2010 şi 2014), Uwe Seeler (9 în 1958, 1962, 1966, 1970) şi Pele (12 în 1958, 1962, 1966 şi 1970).





Ronaldo este primul jucător care a marcat la opt turnee majore. Lusitanul a mai punctat la Euro 2004, Cupa Mondială 2006, Euro 2008, Cupa Mondială 2010, Euro 2012, Cupa Mondială 2014 și Euro 2016.





În partida cu Spania, Cristiano Ronado a marcat în minutele 4 (penalty), 45 și 88, ajungând la 84 de goluri pentru naționala Portugaliei.







