​CM 2018: Programul zilei de sâmbătă - Franța și Argentina debutează la competiția din Rusia

​Ziua de sâmbătă va fi una plină de fotbal, patru meciuri urmând să aibă loc în cadrul Campionatului Mondial din Rusia. Primele două confruntări ale zilei vor aduce în "scenă" două foste campioane mondiale. Franţa (în 1998) va debuta împotriva Australiei, în timp ce Argentina (1978, 1986) va înfrunta reprezentativa Islandei, revelația de la Euro 2016.





*Turneul final mondial din Rusia poate fi urmărit în direct la TVR.







Meciurile zilei de sâmbătă:





Grupa C: Franța vs Australia (de la ora 13:00) - Kazan Arena (Kazan)



Echipele probabile:



Franța: Hugo Lloris, Benjamin Mendy, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Djibril Sidibe, Blaise Matuidi, N'Golo Kante, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud. Selectioner: Didier Deschamps (Franța).



Australia: Mathew Ryan, Aziz Behich, Trent Sainsbury, Mark Milligan, Josh Risdon, Aaron Mooy, Mile Jedinak, Massimo Luongo, Robbie Kruse, Andrew Nabbout, Mathew Leckie. Selectioner: Bert Van Marwijk (Olanda).



Meciul va fi arbitrat de Andres Cunha (Uruguay).





Grupa D: Argentina vs Islanda (de la ora 16:00) - Spartak Stadium (Moscova)



Echipele probabile:



Argentina: Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico; Javier Mascherano, Lucas Biglia; Maximiliano Meza, Lionel Messi, Angel Di Maria; Sergio Aguero. Selectioner: Jorge Sampaoli (Argentina).



Islanda: Hannes Halldorsson; Hordur Magnusson, Ragnar Sigurdsson, Kari Arnason, Birkir Saevarsson; Emil Hallfredsson, Aron Gunnarsson; Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Johann Gudmundsson; Jon Bodvarsson. Selectioner: Heimir Hallgrimsson (Islanda).



Partida va fi arbitrată de Szymon Marciniak (Polonia).







Grupa C: Peru vs Danemarca (de la ora 19:00) - Mordovia Arena (Saransk)



Echipele probabile:



Peru: Pedro Galesse, Luis Advincula, Alberto Rodriguez, Christian Ramos, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yoton, Edison Flores, Christian Cueva, Jefferson Farfan, Paolo Guerrero. Selectioner: Ricardo Gareca (Argentina).



Danemarca: Kasper Schmeichel, Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen, Simon Kjaer, Henrik Dalsgaard, William Kvist, Tomas Delaney, Christian Eriksen, Pione Sisto, Nicolai Jorgensen, Yurary Poulsen. Selectioner: Age Hareide (Norvegia).



Confruntarea va fi condusă la centru de Malang Diedhiou (Senegal).





Grupa D: Croația vs Nigeria (de la ora 22:00) - Kaliningrad Stadium (Kaliningrad)



Echipele probabile:



Croația: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Ivan Strinic; Luka Modric, Ivan Rakitic; Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Rebic; Mario Mandzukic. Selectioner: Zlatko Dalic (Croația).



Nigeria: Francis Uzoho; Brian Idowu, Shehu Abdullahi, Kenneth Omeruo, William Troost-Ekong; Wilfred Ndidi, Oghenekaro Etebo, Victor Moses, Alex Iwobi, John Obi Mikel; Odion Ighalo. Selectioner: Gernot Rohr (Germania).



Sandro Meira Ricci (Brazilia) va fi arbitrul partidei.