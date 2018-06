CM 2018 Încep lucrurile serioase: Portugalia vs Spania (de la ora 21:00)

După ce am intrat în atmosferă la victoria tării gazdă cu Arabia Saudită (5-0 pentru Rusia), este momentul să trecem la lucruri mai serioase, la echipele cu pretenții de la acest turneu final de fotbal. Spania (campioană mondială în urmă cu 8 ani în Africa de Sud) o va întâlni pe Portugalia (regina Europei acum doi ani). Cristiano Ronaldo vs coechipierii de la Real Madrid și adversarii de la Barcelona. În celelalte două dispute ale zilei se vor întâlni: Egipt vs Uruguay și Maroc vs Iran.





*Turneul final mondial din Rusia poate fi urmărit în direct la TVR.







Meciurile zilei de vineri



Egipt vs Uruguay (de la ora 15:00) - "Ekaterinburg Arena"





Echipe probabile:





Egipt: Al Hadari - Shafy, Hegazy, Gaber, Al Muhammadi - Morsy, Elneny - Sobhy, Trezeguet - Salah - Mohsen (4-2-3-1).



Uruguay: Muslera - Caceres, Godin, Gimenez, Varela - Bentancur, Vecino, Nandez - De Arrascaeta - Cavani, Suarez (4-3-1-2)





Partida va fi arbitrată de olandezul Bjorn Kuipers.







Maroc vs Iran (de la ora 18:00) - "St Petersburg"





Echipe probabile:





Maroc: Bounou - Dirar, Benatia, Saiss, Hakimi - El Ahmadi - Sofyan, Belhanda, Boussoufa, Ziyech - Boutaib (4-1-4-1).





Iran: Beiranvand - Mohammadi, Pouraliganji, Cheshmi, Rezaian - Hajsafi - Ansarifard, Masoud, Dejagah, Jahanbakhsh - Azmoun (4-1-4-1).



Întâlnirea va fi arbitrată de turcul Cuneyt Cakir.







Portugalia vs Spania (de la ora 21:00) - "Fisht Stadium Sochi"





Echipe probabile:





Portugalia: Rui Patricio - Guerreiro, Fonte, Pepe, Soares - Joao Mario, Moutinho, William Carvalho, Bernardo Silva - Cristiano Ronaldo, Andre Silva (4-4-2).







Spania: De Gea - Jordi Alba, Sergio Ramos, Pique, Odriozola - Busquets, Koke - Iniesta, Isco, David Silva - Diego Costa (4-2-3-1).







Meciul va fi arbitrat de italianul Gianluca Rocchi.