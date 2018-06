​Dat ca și transferat la FC Barcelona de mai multe surse, Antoine Griezmann a lămurit situația, atacantul francez urmând să evolueze și în sezonul viitor la Atletico Madrid.

Pe lângă Barcelona, Antoine mai era dorit cu insistență de PSG și de Jose Mourinho la Manchester United.



În prezent, fotbalistul are (conform presei din Spania) un salariu de 14 milioane de euro pe stagiune, însă acesta ar putea crește după ce Antoine a ales să rămână pe "Wanda Metropolitano".



Iată mesajul video postat de Antoine Griezmann:





Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti \uD83D\uDD34⚪\uD83D\uDD34



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR \uD83D\uDD34⚪\uD83D\uDD34



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish \uD83D\uDD34⚪\uD83D\uDD34 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb