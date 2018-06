CM 2018: Începe balul - Rusia vs Arabia Saudită, meciul de deschidere

Mult a fost, puțin a mai rămas. Campionatul Mondial de fotbal își va deschide larg porțile joi, pe "Luzhniki" din Moscova urmând să aibă loc primul meci al turneului final care se va încheia pe 15 iulie (tot pe aceeași arenă). Rusia (țara gazdă) și Arabia Saudită se vor afla în lumina reflectoarelor (disputa va începe la ora 18:00). Competiția poate fi urmărită în direct în România la TVR.





Din Grupa A mai fac parte, alături de Rusia și Arabia Saudită, Egipt și Uruguay.







Cel mai slab meci de deschidere





Jurnaliștii de la AS sunt cei mai virulenți atunci când vine vorba de primul meci de la CM din 2018. "Cel mai slab meci de deschidere din istorie", este titlul gazetarilor iberici. Rusia este pe locul 70 în clasamentul FIFA, iar Arabia Saudită pe 67. În plus, gazdele au câștigat doar două meciuri dintr-un total de 11 disputate în ultimul an.







Echipe probabile:





Rusia: Akinfeev - Zhirkov, Ignashevich, Kutepov, Mario Fernandes - Roman Zobrin, Gazinskiy - Golovin, Dzagoev, Samedov - Smolov (4-2-3-1).







Arabia Saudită: Al-Mayoof - Al-Harbi - Omar Hawsawi - Osama Hawsawi - Al-Shahrani - Ateef - Dawsari - Al-Faraj - Jassam - Al-Shehri - Muwallad (4-1-4-1).







Pe scurt despre CM din Rusia: