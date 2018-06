CM de fotbal din 2026 va fi găzduit în comun de SUA, Canada și Mexic

Congresul FIFA a stabilit miercuri cine va fi gazda Campionatului Mondial de fotbal din 2026, turneul final urmând să fie organizat la comun de SUA, Canada și Mexic.





Candidatura celor trei țări a primit cele mai multe voturi (67% - 134 de voturi), în timp ce Marocul a avut doar 33% (65 de voturi). SUA, Canada și Mexic s-au prezentat sub titulatura "United".



Nord-americanii au precizat că turneul va genera un profit de 11 miliarde de dolari, în timp ce Marocul conta "doar" pe 5 miliarde de dolari. Va fi primul Campionat Mondial de fotbal care va fi găzduit de trei țări. Din cele 80 de meciuri (vor fi 48 de echipe participante), câte zece vor fi găzduite de Canada și Mexic, iar restul de SUA (60).





Marea finală va avea loc pe "MetLife Stadium" din New Jersey, <gazda> echipelor New York Giants şi New York Jets din NFL (liga profesionistă de fotbal american).





De-a lungul timpului, SUA a mai găzduit Campionatul Mondial de fotbal în 1994 (turneu final la care România a reușit cea mai bună performanță - calificarea în sferturi), Mexic edițiile din 1970 și 1986, iar Canada a organizat CM de fotbal feminin din 2015.







Reamintim că turneul final din 2022 va avea loc în Qatar.





CM 2026, logo: