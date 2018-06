CM 2018: Iranul, prima selecționată care a sosit în Rusia pentru Cupa Mondială

Fotbaliştii iranieni au sosit marţi pe aeroportul din Moscova, de unde s-au deplasat apoi la centrul de pregătire al echipei Lokomotiv Moscova, campioana en titre a Rusiei, aflat la Bakovka, în regiunea moscovită, unde vor fi cazaţi pe durata turneului final.



Aflată pe locul 36 în clasamentul FIFA, naţionala Iranului îşi va face debutul la CM 2018 pe 15 iunie, când va înfrunta reprezentativa Marocului, la Nijnîi Novgorod.



Iranienii se vor deplasa apoi la Kazan, pentru a înfrunta puternica selecţionată a Spaniei, pe 20 iunie, înainte de a încheia primul tur cu un meci la fel de dificil, împotriva campioanei europene en titre, Portugalia, pe 25 iunie.



Triplă campioană a Asiei, echipa Iranului s-a calificat fără dificultate la Cupa Mondială, terminând preliminariile neînvinsă. În cinci participări la Mondial, selecţionata iraniană nu a reuşit să treacă, însă, niciodată de primul tur.



Iranul a pierdut ultimul său meci de pregătire, disputat pe 28 mai împotriva Turciei (1-2), urmând să înfrunte pe 8 iunie, formaţia Lituaniei, la Moscova.



Iranienii vor putea conta pe serviciile lui Alireza Jahanbakhsh, primul iranian care a devenit golgheter într-un campionat european, după ce a marcat 21 de goluri pentru AZ Alkmaar în prima ligă din Olanda.



Massoud Shojaei (33 ani) şi Ehsan Haji Safi (28 ani), care riscau să fie suspendaţi suspendaţi pe viaţă din echipa naţională după ce au jucat împotriva unei formaţii israeliene, sub culorile clubului lor, Panionios (Grecia), fac de asemenea parte din lotul Iranului.



Welcome to \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFARussia, IR Iran!@TeamMelliIran are the first team to arrive in the host country ahead of the #WorldCup \uD83D\uDC4F\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF7\uD83D\uDEEC



\uD83D\uDC49https://t.co/26lMrDht2i pic.twitter.com/7VpLEeJcRt