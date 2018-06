Dan Petrescu şi-a reziliat contractul cu CFR Cluj

Clubul CFR 1907 Cluj şi antrenorul care a adus al 4-lea titlul de campioană, Dan Petrescu, au ajuns la un acord amiabil pentru rezilierea contractului, relatează News.ro.







"Familia CFR îi mulţumeşte pentru toată munca depusă în acest sezon încununată cu titlul de campioană! Cifrele extraordinare pe care echipa noastră le-a avut sub comanda lui Dan Petrescu arată încă o dată că munca, dăruirea sa şi a întregului staff tehnic nu au fost în zadar: 79 de puncte, 54 de goluri marcate, doar 19 goluri primite, neînvinşi pe teren propriu, 22 de meciuri fără gol primit, iar în final TITLUL DE CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI. Fără doar şi poate, Dan Petrescu şi-a lăsat amprenta asupra CFR-ului. Cu experienţa sa a reuşit să formeze la Cluj un grup extrem de unit, grup care în cele din urmă a învins. Cei buni vor triumfa mereu, iar noi am demonstrat deja că suntem cei mai buni din România şi vom lupta pentru a reveni în elita fotbalului European aşa cum v-am obişnuit. Împreună am scris o frumoasă pagină în istoria clubului nostru! Mister, îţi urăm multă baftă în continuare în cariera de antrenor! Clujul va rămâne mereu casa ta!", a anunţat CFR pe site-ul oficial.



Dan Petrescu a preluat vara trecută echipa CFR Cluj şi a câştigat campioantul în sezonul recent încheiat.



Presa chineză a scris că Dan Petrescu va prelua conducerea tehnică a echipei Guizhou Zhicheng, ultima clasată din prima ligă.



Luni, preşedintele CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a declarat că este posibil ca noul antrenor al echipei să fie Edward Iordănescu.