Fotbal american: Jucătorul Mike James a cerut acordul NFL pentru a primi o excepţie de uz terapeutic pentru cannabis

Jucătorul de fotbal american Mike James a devenit primul sportiv din NFL care a cerut acordul ligii pentru a primi o excepţie de uz terapeutic pentru cannabis, informează BBC, potrivit News.ro.







El a cerut această excepţie în mai, din cauza durerilor cronice, însă solicitarea i-a fost respinsă. Însă discuţiile pe această temă continuă.



"A fost un mare risc să cer aşa ceva. Probabil că mi-am riscat cariera. Dar trebuie să fac ceva pentru mine, să-mi recuperez viaţa şi să ajut şi alţi jucători", a declarat James.



James juca pentru Tampa Bay Buccaneers în 2013, atunci când a avut nevoie de o operaţie la gleznă. Apoi s-a confruntat cu dureri foarte mari şi dependenţă de analgezice.



"La început am luat doza recomandată, dar apoi am început să iau tot mai mult. Însă acest lucru a început să-mi afecteze viaţa din afara fotbalului. Nu am înţeles niciodată cât rău îţi poate face dependenţa de medicamente, iar cannabisul mi-a oferit o alternativă", a spus James.



Un studiu al Universităţii din Washington a arătat că 52% dintre jucătorii retraşi din NFL au folosit analgezice de-a lungul carierei lor, iar peste 70 la sută au făcut abuz de aceste analgezice.



După ce a fost încurajat de soţia sa ia cannabis - legal în Florida în scopuri medicinale - James a început să-l folosească în locul analgezicelor, în timp ce continua să joace în NFL.



El a simţit imediat beneficiile acestuia, iar acum drogul este parte din viaţa lui.



"Când trebuie să fac o pauză de cannabis nu pot lua alte medicamente. Lupt cu greutatea, spasme, sciatică, dureri de cap şi nu sunt capabil să mă antrenez", a precizat James.



El a fost testat pozitiv de două ori în 2017 şi 2018.



Cannabisul este interzis în NFL, iar toţi jucătorii sunt testaţi în perioada 20 aprilie - 9 august.



"Mike nu poate folosi medicamente, el având o istorie personală şi de familie legată de acest aspect. Însă ne concentrăm pentru ca el să poată primi excepţie de uz terapeutic pentru sindromul de durere cronică", a declarat Sue Sisley, medicul lui James.



Un raport publicat în 2017 de National Academies of Sciences (NAS) a arătat că pacienţii trataţi cu cannabis au experimentat o semnificantă reducere a simptomelor de durere.