Zinédine Zidane pleacă de la Real Madrid

"Am luat decizia să nu continui anul viitor", a declarat Zizou, 45 de ani, care antrena Realul din 2016.Decizia a fost calificată drept "total neașteptată" de președintele clubului, Florentino Perez, aflat alături de el în conferința de presă."Consider că este momentul pentru toți, pentru mine, pentru echipă, pentru club", a declarat campionul mondial din 1998, în fața presei, vizibil emoționat. "Această echipă trebuie să continue să câștige și are nevoie de o schimbare. După trei ani, are nevoie de un alt discurs, de o altă metodologie de lucru", a adăugat "ZZ", care avea contract cu clubul madrilez până în 2020.