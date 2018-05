Lăsat în afara lotului pentru CM din Rusia, Radja Nainggolan și-a anunțat retragerea din naționala Belgiei

Radja Nainggolan, in tricoul Belgiei

Radja Nainggolan (30 de ani) a reușit un sezon bun la AS Roma, dar evoluțiile sale nu l-au convins pe selecționerul Roberto Martinez, care a decis să nu îl includă în lotul Belgiei pentru Campionatul Mondial din această vară (14 iunie - 15 iulie). În urma acestei decizii, mijlocașul și-a anunțat retragerea din prima reprezentativă a Belgiei.





"Am pus capăt carierei internaţionale cu mare durere în suflet. Întodeauna am făcut totul pentru a face parte din această echipă şi pentru a reprezenta Belgia. Să fiu aşa nu a fost bine pentru unii. Începând de azi, voi fi primul suporter", a transmis Radja Nainggolan.





Martinez a explicat că decizia sa este una tactică, însă jucătorul Romei nu a putut accepta faptul că va urmări din fața televizorului Mondialul din Rusia.







"În primul rând trebuie să spun că toți știm că Radja este un jucător de top, nu există dubii. Decizia mea este una tactică. În ultimii doi ani, echipa a evoluat într-o manieră ofensivă specifică. Radja are un rol foarte important la echipa sa de club și nu cred că îi puteam oferi unul asemănător la echipa națională. Am mers ieri la Roma să îl văd și am avut o discuție. Decizia nu a fost ușoară, ştiu că este un jucător popular. Este o decizie pur tactică", a motivat Martinez.





Radja Nainggolan a îmbrăcat tricoul naționalei Belgiei pentru prima dată în 2009. Jucătorul Romei a avut 30 de selecţii şi şase goluri la prima reprezentativă.



Lotul Belgiei pentru CM 2018:



Portari (4): Koen Casteels (Wolfsburg/GER), Thibaut Courtois (Chelsea/ENG), Simon Mignolet (Liverpool/ENG), Matz Sels (Newcastle/ENG, împrumutat la Anderlecht)



Fundași (9): Toby Alderweireld (Tottenham/ENG), Dedryck Boyata (Celtic/SCO), Laurent Ciman (Los Angeles/USA), Leander Dendoncker (Anderlecht), Christian Kabasele (Watford/ENG), Vincent Kompany (Manchester City/ENG), Jordan Lukaku (Lazio Roma/ITA), Thomas Vermaelen (FC Barcelona/ESP), Jan Vertonghen (Tottenham/ENG)



Mijlocași (9): Yannick Carrasco (Dalian Yinfang/CHN), Nacer Chadli (West Bromwich Albion/ENG), Kevin De Bruyne (Manchester City/ENG), Mousa Dembélé (Tottenham/ENG), Marouane Fellaini (Manchester United/ENG), Adnan Januzaj (Real Sociedad/ESP), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/FRA), Youri Tielemans (AS Monaco/FRA), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/CHN)



Atacanți (6): Michy Batshuayi (Chelsea/ENG, împrumutat la Borussia Dortmund/GER), Christian Benteke (Crystal Palace/ENG), Eden Hazard (Chelsea/ENG), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/GER), Romelu Lukaku (Manchester United/ENG), Dries Mertens (Naples/ITA).





Rusia va găzdui ediția cu numărul 21 a Campionatului Mondial de fotbal. Competiția va debuta pe 14 iunie și se va încheia pe 15 iulie (finala la Moscova).



Rusia vs Arabia Saudită va fi meciul de deschidere de la CM de Fotbal, pe stadionul Luzhniki din Moscova (capacitate 81.000 de locuri).



Componența grupelor de la CM 2018:



Grupa A: Rusia, Arabia Saudită, Egipt, Uruguay

Grupa B: Portugalia, Spania, Maroc, Iran

Grupa C: Franța, Australia, Peru, Danemarca

Grupa D: Argentina, Islanda, Croația, Nigeria

Grupa E: Brazilia, Elveția, Costa Rica, Serbia

Grupa F: Germania, Mexic, Suedia, Coreea de Sud

Grupa G: Belgia, Panama, Tunisia, Anglia

Grupa H: Polonia, Senegal, Columbia, Japonia.