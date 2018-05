Dan Petrescu: Sincer să fiu, nu mă aşteptam să câştigăm titlul; Acum vreau să ajungem cât mai sus, măcar în grupele Ligii Europa

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat că atunci când a preluat CFR Cluj nu se aştepta să câştige titlul din primul sezon, subliniind că îşi doreşte să ducă echipa cât mai departe în cupele europene, măcar în grupele Ligii Europa, potrivit news.ro.

"A foarte greu. Am avut mari emoţii, mi-a fost teamă să nu pierdem munca de un an la o fază de final. În 2018 nu am pierdut niciun meci. Sincer să fiu, nu mă aşteptam să câştigăm titlul. Când am venit la CFR am semnat doi ani şi am zis să încercăm în primul an să fim în primele 3-4 şi apoi vedem. Momentul cel mai greu a fost când am fîcut egal acasă cu Astra şi apoi ne-am dus la Viitorul şi am jucat foarte bine. Săptămâna asta voi avea o discuţie, vrem să ajungem cât mai sus, în grupele Ligii Campionilor ar fi foarte greu, imposibil, dar măcar în grupele Ligii Europa. Au fost multe critici agresive care m-au supărat, din afară, de la antrenori care n-au făcut nimic sau băieţi care nici măcar nu au început antrenoratul. Vreau să rămân la CFR, am doi ani contract. Nu vreau să fac prea multe schimbări. Ne vom aşeza la masă şi vom discuta", a declarat Petrescu la Digisport.

Tehnicianul a spus că înaintea meciului decisiv cu FC Viitorul le-a pus jucătorilor un clip cu familiile lor.

El a adăugat că deşi toată lumea şi-ar dori ca CFR Cluj să joace ca FC Barcelona, în Liga I ar fi pe locul 8 cu un aşa joc şi s-ar bate cu Dinamo în play-out.

"Sunt foarte stresat azi, mă voi bucura peste două-trei zile", a mai spus Petrescu.

Formaţia CFR Cluj a câştigat titlul de campioană a României pentru a patra oară în istoria sa, după ce a învins FC Viitorul, scor 1-0, în ultima etapă a play-off-ului Ligii I. CFR Cluj a câştigat titlul cu doar un punct avans faţă de FCSB, care s-a impus, tot duminică, scor 1-0, cu Astra Giurgiu.

Este al doilea titlu câştigat de antrenorul Dan Petrescu în Liga 1, după cel obţinut pe banca Unirii Urziceni, în 2009. El s-a aflat, duminică, la meciul 500 din carieră ca antrenor.

CFR Cluj a mai câştigat titlul de campioană în 2008, 2010 şi 2012.